Nuovi asfalti: ecco dove ad Alghero

ALGHERO - Sono riprese le operazioni di asfaltatura delle strade di Alghero che contano su un investimento di 500 mila euro. Le lavorazioni hanno ripreso ieri 18 novembre dopo una prima tranche di interventi eseguiti nel mese di giugno scorso. L’affidamento del settore Opere Pubbliche si sta interessando ora le vie Giovanni XXIII ( tratto tra via XX Settembre e Mons. Ciuchini) nella semicarreggiata lato numerazione dispari. E inoltre, la via Tarragona, nel tratto compreso tra la Piazza della Mercede e via Verdi, lato numerazione civica pari tra i civici 14 e 24; la via Cagliari, nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e via Catalogna. Altro segmento interessato dagli asfalti è quello di via Crispi, nel tratto tra via Palomba e Via Rockefeller, compresa l’area di intersezione tra le due vie. Da oggi, 19 novembre, i lavori si spostano in via Monte d’Olla, tra la via Di Vittorio e la via Da Vinci e tra la via Argentiera e la via Carrabuffas. Domani 20 novembre i mezzi saranno attivi in via Don Minzoni, nel segmento tra il civico n. 56 e la caserma dei Carabinieri, in via Planargia e in via Barbagia. In tutte le vie interessate dai lavori è attiva l’ordinanza dirigenziale di divieto di parcheggio e la chiusura al traffico veicolare durante gli orari di lavoro. In alcuni casi, in alternativa al divieto, è ordinato il restringimento della carreggiata stradale e l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri ( nelle strade a doppio senso di circolazione) nel solo orario dello svolgimento dei lavori.