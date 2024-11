S.A. 17:00 Alghero ricorda l'eccidio del 1945 Una corona di alloro benedetta al Cimitero di Alghero, in occasione della ricorrenza del 79° anniversario dell´eccidio del 1945 in cui persero la vita 5 appartenenti al Corpo degli Agenti di Custodia, barbaramente trucidati durante una rivolta all´interno della Casa di Reclusione di Alghero



ALGHERO - E' stata disposta stamane una corona di alloro benedetta al Cimitero di Alghero, in occasione della ricorrenza del 79° anniversario dell'eccidio del 1945 in cui persero la vita 5 appartenenti al Corpo degli Agenti di Custodia, barbaramente trucidati durante una rivolta all'interno della Casa di Reclusione di Alghero. Presenti alla cerimonia il sindaco del Comune di Alghero Raimondo Cacciotto, li direttore della Casa di Reclusione di Alghero Tullia Carra, li comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria Sandra Cabras, insieme ad una rappresentanza del Corpo di Polizia Penitenziaria.