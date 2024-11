Cor 16:00 «Svolta positiva nella gestione del Parco» E´ il pensiero di Giusy Piccone, capogruppo in consiglio comunale ad Alghero del Movimento 5 Stelle: Le nostre precedenti osservazioni sulla necessità di bilanciare le attività economiche con la tutela ambientale hanno trovato riscontro







Nella foto: Roberto Ferrara e le ex consigliere Alivesi e Di Maio ALGHERO - «Il Movimento 5 Stelle, che in passato aveva sollevato importanti perplessità sulla gestione imprenditoriale del Parco di Porto Conte, esprime oggi soddisfazione per il forte ridimensionamento del progetto campo boe, risultato ottenuto grazie al costruttivo dialogo tra amministrazione comunale e nuovo CDA del Parco». E' il pensiero di Giusy Piccone, consigliera comunale ad Alghero del Movimento 5 Stelle, in merito al ridimensionamento del progetto [ LEGGI ].«Le nostre precedenti osservazioni sulla necessità di bilanciare le attività economiche con la tutela ambientale hanno trovato riscontro nell'approccio adottato dalla nuova gestione. In particolare - sottolinea la capogruppo Piccone - apprezziamo la fase preliminare di ascolto avviata con le varie associazioni del territorio e l'impegno profuso dal CDA nel trovare una soluzione equilibrata. Il percorso intrapreso dall'amministrazione comunale dimostra come sia possibile coniugare lo sviluppo del territorio con la salvaguardia dell'ambiente, mantenendo come prioritaria la tutela degli habitat naturali che caratterizzano l'area protetta di Porto Conte».«Non possiamo non ricordare il costante impegno dei nostri consiglieri che negli anni - da Ferrara e Porcu ad Alivesi e Di Mario - hanno sempre mantenuto alta l'attenzione sulle criticità ambientali del territorio, contribuendo con le loro battaglie a preservare il delicato equilibrio del nostro patrimonio naturalistico. A loro va il nostro plauso per aver saputo interpretare con coerenza e determinazione i valori fondanti del Movimento. Questo risultato conferma l'importanza di una gestione partecipata e attenta alle istanze del territorio, principi che il Movimento 5 Stelle ha sempre sostenuto e che oggi vede concretizzarsi nell'azione amministrativa locale» chiude Giusy Piccone.Nella foto: Roberto Ferrara e le ex consigliere Alivesi e Di Maio