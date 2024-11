S.A. 10:41 Ad Alghero congresso su tumori e cure innovative Nuovo appuntamento della Oncologia dell´Aou di Sassari in programma ad Alghero per il 22 e 23 novembre. Si parlerà di tumori della prostata, del rene, della vescica e dell´endometrio, quindi delle nuove terapie e innovazioni tecnologiche



ALGHERO - I progressi e le novità per la cura dei tumori della prostata, del rene, della vescica e dell’endometrio saranno al centro dell'appuntamento dal titolo “Urologia & Ginecologia Oncologica” che si terrà il 22 e 23 novembre all’Hotel Catalunya di Alghero. L’evento, organizzato dall'Oncologia medica dell’Aou di Sassari diretta dal dottor Antonio Pazzola, si prefigge di aggiornare gli specialisti sui trattamenti più recenti e sulle strategie multidisciplinari.



Si inizierà quindi venerdì 22 novembre alle ore 15 con una sessione incentrata sui tumori del rene e della vescica e le novità sui farmaci e sulle combinazioni terapeutiche per le forme precoci e avanzate di malattia. Un approfondimento sarà dedicato al tumore della prostata. Ampio spazio sarà dedicato ai tumori ginecologici, con un'attenzione particolare al tumore ovarico e alle opportunità offerte dalla chirurgia robotica. Per i tumori dell’endometrio e della cervice, gli specialisti affronteranno le nuove opzioni terapeutiche che migliorano la risposta ai trattamenti in fase avanzata.