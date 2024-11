S.A. 19:45 Cantieri ovunque: Bosa sospende parcheggi a pagamento La Giunta comunale ha deciso di sospendere temporaneamente i parcheggi a pagamento, consentendo la sosta gratuita in tutti gli stalli blu fino al termine delle opere in corso e ai successivi lavori di bitumatura e di realizzazione della segnaletica orizzontale nelle strade cittadine



BOSA - Considerato il disagio causato ai cittadini di Bosa dai diversi cantieri pubblici aperti in città per il rifacimento della rete idrica, la posa della fibra ottica e i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità, la Giunta comunale ha deciso di sospendere temporaneamente i parcheggi a pagamento, consentendo la sosta gratuita in tutti gli stalli blu fino al termine delle opere in corso e ai successivi lavori di bitumatura e di realizzazione della segnaletica orizzontale nelle strade cittadine. «Siamo consapevoli che i lavori in corso creano disagi ai residenti, agli operatori economici e a tutti i cittadini in generale. La sospensione dei parcheggi a pagamento è una decisione presa per cercare, per quanto possibile, di alleviare questi disagi», spiega l’assessore alla Viabilità, Marco Naitana. «Ai cittadini chiediamo un po’ di pazienza. I lavori in corso sono necessari e non rinviabili sia per migliorare la viabilità, sia per riqualificare e potenziare le infrastrutture in modo da garantire servizi più adeguati ed efficienti alla città».