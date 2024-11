S.A. 16:02 Klass Coral perde contro la capolista Sennori Nella gara valevole come recupero della quarta giornata di andata della Serie C regionale, la capolista ha vinto per 91-73. Gli algheresi restano a quota 4



ALGHERO - La Klass Coral Alghero non è riuscita a strappare una vittoria sul campo della capolista Sennori. Nella gara valevole come recupero della quarta giornata di andata della Serie C regionale, la capolista ha vinto per 91-73. Gli algheresi restano a quota 4 ma sono stati diversi gli spunti positivi visti in campo nonostante il risultato finale. Nel prossimo turno, la Klass Coral Alghero debutterà in casa al Pala Corbia contro la Ferrini Quartu. La Klass Coral Alghero incappa nella seconda sconfitta stagionale per mano della capolista Sennori. Nella gara valevole come recupero della quarta giornata di andata del campionato di Serie C regionale, disputatasi ieri, non è riuscito il colpaccio ai ragazzi di coach Longano. La gara è terminata con il punteggio di 91-73. La formazione di casa, una delle candidate per il salto di categoria, attualmente al primo posto a punteggio pieno ha dimostrato di meritare la testa.



Fisicità e centimetri e una maggiore esperienza in questo campionato hanno sicuramente fatto la differenza anche se è giusto sottolineare che la Klass Coral non ha mai mollato per tutti i 40 minuti di partita. Dopo un inizio dove gli algheresi hanno fatto fatica ad entrare in partita, subendo le alte percentuali al tiro del Sennori, si sono riorganizzati e con una difesa attenta sono riusciti a ricucire lo strappo giocando decisamente meglio nella seconda parte di gara. Questi i parziali 27-23, 28-18, 15-13, 21-19. Per la Klass Coral top scorer Sahud con 20 punti, seguito da Cesaraccio con 13, Musso 12 e Fumanti 10. Sennori resta comunque una delle squadre più forti e difficili da battere di questo campionato ma nonostante la sconfitta con un gap finale di 18 punti, la squadra algherese ha fatto vedere un buon gioco e soprattutto una buona attitudine a riorganizzarsi in campo. Tutti spunti positivi per continuare questa avventura in Serie C. Il prossimo impegno sarà finalmente ad Alghero, davanti ai propri tifosi. Sabato 30 Novembre la Klass Coral Alghero giocherà la sesta giornata di campionato nella Palestra “Vittorio Corbia” di via Pacinotti alle ore 18.00 contro la Ferrini Quartu.



INNOVYOU SENNORI - KLASS CORAL ALGHERO 91-73

INNOVYOU SENNORI: Cordedda 14, Puggioni 17, Spano 4, Merella 17, Matteo Cabras 8, Werlich 10, Marreu, Pisano 5, Hubalek 16, Martino Cabras, Fiesoli. All.Gabriele Piras.

KLASS CORAL ALGHERO: Cesaraccio 13, Tilloca 2, Sahud 20, Fumanti 10, Musso 12, Salvatori 2, Cherchi 4, Scalise 8, Busi 2, Simula.

All. Fabrizio Longano.

PARZIALI: I°Q 27-23; 2°Q 28-18; 3°Q 15-13; 4°Q 21-19.