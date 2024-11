S.A. 13:08 Alghero: al via il festival del fumetto Al via di:segni con l’autrice spagnola di graphic novel Laura Pérez e lo spettacolo “L’amica geniale a fumetti” di Fanny & Alexander. Il programma



ALGHERO - Il festival del fumetto di:segni organizzato dall'Associazione Alghero Fumetto (i librai Emiliano Longobardi, Maria Luisa Perazzona e Elia Cossu) prende il via giovedì 28 novembre alle 18:30. Nella Sala Conferenze della Fodazione Alghero arriveranno il fumettista, illustratore e saggista nuorese Manuelle Mureddu per presentare il volume “Cada Contu 2000 -2022. Vent’anni di fumetto in Sardegna” e una delle più acclamate fumettiste spagnole, Laura Pèrez con il graphic novel “Nocturnos” (Oblomov). Alle 21 il festival si trasferisce al Teatro Civico per lo spettacolo “L’amica geniale a fumetti” prodotto dalla Bottega d’arte Fanny & Alexander e tratto dal bestseller di Elena Ferrante. Alle 19.15 dialogherà con Virgina Tonfoni di “Nocturnos”, un potente mystery dal sapore lynchiano e dalle atmosfere che richiamano i racconti di Edgar Allan Poe, Lovecraft e Mary Shelley, la storia di una famiglia apparentemente normale, immersa in un mondo notturno e misterioso nel cuore della natura, che segna il suo debutto con la casa editrice Oblomov. Fumettista, illustratrice, collaboratrice di quotidiani e riviste prestigiosi - “El Pais”, “The Washington Post”, “Vanity Fair” e “National Geographic” -, Laura Pérez ha vinto diversi premi importanti, tra cui il Critical Eye Awards di Radio Nacional de España e quello per il miglior album nazionale allo Splash Sagunt, ed è stata nominata per un Emmy Award per i titoli di coda della serie Only Murders in the Building.



La prima giornata di di:segni si chiude al Teatro Civico “Gavi Ballero”, con una delle appassionanti intersezioni tra fumetto, letteratura e teatro che caratterizzano il festival: il recital “L’amica geniale a fumetti” prodotto dalla Bottega d’arte Fanny & Alexander (h. 21, ingresso gratuito su L'amica geniale a fumetti Biglietti, Gio, 28 nov 2024 alle 21:00 | Eventbrite), una trasposizione emozionante, fedele e allo stesso tempo autonoma del bestseller di Elena Ferrante. Lo spettacolo, di e con Chiara Lagani, è tratto dal fumetto omonimo pubblicato da Coconino Press e firmato da Chiara Lagani (autrice dei testi e voce recitante) e Mara Cerri (disegni), di cui Chiara Lagani dialogherà alla fine del recital con Raffaele Sari. Il graphic novel fa rivivere, attraverso le potenzialità espressive del disegno, la storia dell’amicizia tra Raffaella ed Elena, Lila e Lenù. Un legame indissolubile che inizia con due bambine che si prendono per mano, in un rione miserabile della periferia napoletana negli anni Cinquanta, e segue passo dopo passo la loro crescita individuale, il modo di influenzarsi reciprocamente, i sentimenti, le condizioni di distanza e prossimità che nutrono nei decenni il loro rapporto. Un adattamento appassionante, che rilegge e illumina da nuove angolazioni l’opera più iconica e amata di Elena Ferrante.