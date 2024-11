S.A. 12:00 Un successo a Sa Segada la Giornata dell´Albero L´evento è iniziato con un momento dedicato al 25 novembre Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, seguita dalla piantumazione, pranzo conviviale e giochi e divertimento per i bambini



ALGHERO - Si è svolta domenica la "Giornata nazionale dell'Albero" organizzata come ogni anno dal comitato di borgata di Sa Segada-Tanca Farrà, con il patrocinio del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero, di Forestas e della Cia (Confederazione Italiana Agricoltori). L'evento è iniziato con un momento dedicato al 25 novembre Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, alla presenza della presidente della Rete delle donne la Dott.ssa Speranza Piredda insieme ad una delegazione dell'associazione. A seguire si è dato avvio alla piantumazione delle piante donate da Forestas da parte dei bambini; per tutta la mattina si è svolto in contemporanea alla piantumazione, il battesimo della sella grazie al maneggio "Il Grifone". Al termine delle attività mattutine si è tenuto il pranzo conviviale, seguito da un pomeriggio di giochi e la pentolaccia. Spazio anche alla dimostrazione della preparazione della marmellata di arance e di fragole prodotte in loco e trasformate dalle sapienti mani dalle cuoche del comitato. Per concludere la serata, il Comitato ha offerto a tutti i presenti le caldarroste e il dolce. Inoltre per tutta la giornata sono stati raccolti beni di prima necessità per l'iniziativa "il miracolo di Natale" che vedrà il Comitato, insieme ai Comitati delle altre borgate, impegnati nella raccolta fino al 19 dicembre, data in cui i rappresentanti dei comitati presso la chiesa della Mercede consegneranno tutti i doni raccolti ai referenti dell'iniziativa.