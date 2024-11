S.A. 13:43 A scuola di parità alla Lega Navale Alghero Durante l´incontro, sono stati affrontati argomenti cruciali come la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, con particolare attenzione all´importanza dell´educazione alla parità di genere



ALGHERO - Il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, si è svolto presso la sede della Lega Navale di Alghero l'incontro intitolato "A scuola di parità", organizzato dalla Commissione Pari Opportunità dell'Istituto Comprensivo 2 di Alghero. L'evento ha come obiettivo sensibilizzare la comunità sul tema della violenza di genere. Durante l'incontro, sono stati affrontati argomenti cruciali come la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, con particolare attenzione all'importanza dell'educazione alla parità di genere. È stato sottolineato come una società più equa possa essere costruita educando le nuove generazioni a questi valori sin dalla scuola dell’infanzia. La riflessione si è soffermata anche sui dati allarmanti, che evidenziano come la violenza colpisca donne di ogni ceto sociale, senza alcuna distinzione.



La Professoressa Margherita Serra, insieme a Margherita Pantaleo per la scuola dell'infanzia, Cristina Busia per la scuola primaria e Roberta Papette per la scuola secondaria di primo grado, ha presentato i progetti già realizzati e quelli futuri nell’ambito del programma educativo "A scuola di parità". L'incontro è stato arricchito dalla lettura di poesie in algherese, spagnolo e italiano da parte di alcune ragazze e ragazzi, che hanno dato ulteriore profondità e coinvolgimento all'evento.



Sono intervenuti anche il Presidente della Lega Navale di Alghero, Beppe Serra, l'Avvocata Maria Graziella Serra, l’Assessora al Benessere della Persona, delle Famiglie e della Comunità, Maria Grazia Salaris, e il Dirigente dell’Istituto Comprensivo 2 di Alghero, Vincenzo Scanu. L'evento, molto partecipato, si è concluso con un momento conviviale: un rinfresco che ha trasformato l’incontro in un’occasione di socializzazione e impegno collettivo. "A scuola di parità" si è rivelato un'importante occasione di riflessione e sensibilizzazione, rappresentando un passo concreto verso un futuro in cui le donne possano vivere libere dalla paura e dalle discriminazioni.