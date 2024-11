S.A. 17:00 Obiettivo cultura ad Alghero: eventi e sinergie Nei giorni scorsi si è svolta la riunione della IV Commissione Consiliare, convocata dal presidente della Commissione Cultura, Marco Colledanchise. L’appuntamento ha rappresentato un importante momento di analisi e confronto per approfondire il panorama culturale della città



ALGHERO - Nei giorni scorsi è svolta presso la Casa Comunale di Piazza Porta Terra la riunione della IV Commissione Consiliare, convocata dal presidente della Commissione Cultura, Marco Colledanchise. L’appuntamento ha rappresentato un importante momento di analisi e confronto per approfondire il panorama culturale della città e definire strategie future basate su un quadro chiaro e dettagliato delle attività in corso. La convocazione della Commissione è stata pensata con un preciso scopo conoscitivo: avere una visione ampia e completa del numero e della tipologia degli eventi culturali attualmente disponibili, delle collaborazioni in atto con scuole e associazioni giovanili e del grado di partecipazione delle famiglie alle iniziative culturali. Questa analisi è necessaria per garantire che l’offerta culturale di Alghero non solo risponda alle esigenze del territorio, ma sia in grado di crescere e migliorare costantemente.



«La cultura è un elemento fondamentale per il benessere di una comunità, ma per valorizzarla al meglio è indispensabile conoscerla a fondo. Ho convocato questa commissione proprio per raccogliere tutti gli elementi utili a creare un quadro completo e misurabile delle attività svolte, così da individuare con chiarezza i punti di forza e le aree di miglioramento», ha dichiarato Marco Colledanchise, evidenziando l’importanza di un approccio sistematico e orientato alla programmazione.



Durante l’incontro sono stati esaminati i dati relativi agli eventi culturali in corso e al loro impatto sul territorio, con particolare attenzione alle dinamiche di partecipazione delle diverse fasce di pubblico. È emersa la necessità di consolidare le collaborazioni già attive e di creare nuove sinergie per ampliare ulteriormente il coinvolgimento dei cittadini. La riunione ha rappresentato un’occasione preziosa per valorizzare il ruolo della Commissione Cultura, che si conferma uno strumento essenziale per monitorare e orientare le politiche culturali del Comune. Grazie a questo lavoro di analisi e confronto, Alghero punta a sviluppare un’offerta sempre più ricca, inclusiva e capace di coinvolgere l’intera comunità, confermandosi una città che investe nella cultura come pilastro del suo sviluppo sociale e culturale.



Nella foto: Marco Colledanchise