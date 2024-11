S.A. 16:00 Alghero accende l´Albero l´8 dicembre Sono le tre prime classi del Liceo Artistico Costantino di Alghero a contribuire alla creazione dell´opera ideata dall´artista Tonino Serra e portata a compimento in questi giorni da studentesse e studenti del plesso di viale 1^ Maggio



ALGHERO - Avanti tutta con la realizzazione del tradizionale Albero di Natale di Porta Terra, importante e classica attrazione del Cap d'Any de l'Alguer. Sono le tre prime classi del Liceo Artistico Costantino di Alghero a contribuire alla creazione dell'opera ideata dall'artista Tonino Serra e portata a compimento in questi giorni da studentesse e studenti del plesso di viale 1^ Maggio.

“Rosso tondo”, questo il titolo dell'installazione artistica di questa edizione, che vedrà la creazione di un albero caratterizzato da tre tipologie di interventi: festoni, rami di corallo e sfere rosse. Composizione finalizzata a ricordare il classico gioiello sardo, di moda principalmente nei centri costieri, “torschon” con il colore rosso che ricorda, in particolare, lo stemma di Alghero.



Lavori che hanno visto nella giornata di ieri la visita dell'Amministrazione Comunale col sindaco Cacciotto, le assessore Piras e Sanna che hanno espresso grande apprezzamento per il lavoro svolto da studentesse e studenti, dall'artista Tornino Serra, dai tutor Dolores e Davide Meloni e dalla professoressa Naitana col coordinamento del dirigente Mario Peretto. Processo creativo, condiviso dal Cda della Fondazione Alghero, vede il ringraziamento del presidente Graziano Porcu il quale si è congratulato «per l'impegno profuso da tutti e tutte al fine di garantire ogni anno alla città un'attrazione ormai divenuta tradizionale e molto apprezzata anche dai più piccoli col giorno dell'Immacolata che aspettano l'accensione e il via ai tanti eventi».



L'Albero, come da tradizione, sarà acceso alle ore 19.00 del giorno dell'Immacolata ovvero domenica 8 dicembre. Mentre il suo posizionamento e inizio di allestimento avverrà in anticipo rispetto agli anni passati, questo anche per la complessità del lavoro da realizzare. La cerimonia di accensione dell'albero, come ogni anno, darà avvio alla ricca programmazione del Capodanno predisposta dalla Fondazione Alghero e Amministrazione Comunale che culminerà con gli eventi gratuiti in piazzale della Pace di fine anno.