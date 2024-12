S.A. 21:38 A Thiesi Ambulatorio straordinario di pediatria Il Servizio verrà garantito dalla dottoressa Antonietta Murru e sarà destinato prevalentemente alle patologie acute e l´accesso verrà garantito solo previo appuntamento. Orari



THIESI - In attesa venga assegnato l’incarico di Pediatra di libera scelta, il Distretto di Alghero, nell’intento di garantire la continuità assistenziale e dare una risposta ai bambini tra i 0 e 14 anni che al momento non possono contare sulla presenza di un proprio medico, ha attivato, dal prossimo lunedì, un Ambulatorio straordinario di pediatria presso i locali del Poliambulatorio di Thiesi.

Il Servizio verrà garantito dalla dottoressa Antonietta Murru.

Orari dell'Ambulatorio straordinario di Pediatria

lunedì, dalle ore 15.00 alle 18.00

giovedì, dalle ore 11.30 alle 13.30 (dedicato ai lattanti sotto l'anno di età)

giovedì, dalle ore 14.30 alle 17.30 (dedicato ai bambini dall'anno di età in poi)

Il servizio sarà destinato prevalentemente alle patologie acute e l'accesso verrà garantito solo previo appuntamento, contattando il numero 347/7722658 nelle giornate del lunedì e giovedì, dalle ore 08.30 alle 11.00.