Debutta il presidente Orrù al Parco. Via libera a due variazioni bilancio

Via libera a due variazioni bilancio La prima Assemblea del Parco di Porto Conte nella nuova composizione politica a trazione centro-sinistra. Via libera a due variazioni di bilancio all´ordine del giorno. Le dichiarazioni del presidente Emiliano Orrù



ALGHERO - Si è tenuta nei giorni scorsi la prima Assemblea del nuovo corso dell'Azienda speciale Parco di Porto Conte. L'organismo che rispecchia la composizione del Consiglio Comunale, si è riunito per approvare quanto previsto nell'ordine del giorno e nello specifico due importanti “variazioni al Bilancio”. Tra le varie voci sono presenti ulteriori 20mila euro per il “Progetto Avvoltoio Capovaccaio e Barbagianni”, mentre per la “Grotta Verde”, coi lavori che si concluderanno nell'annualità corrente, è necessario procedere al “collaudo statico” per una cifra di oltre 7mila euro. Altra voce quella che riguarda il “Rafforzamento della rete INFEAS”: la Regione ha riconosciuto a ciascun Ente titolare di un CEAS, un importo pari a 30mila euro a rimborso delle spese per l’attuazione del progetto Ceas Aperti 2024. “Effetto Domino”, altro progetto sempre realizzato dal Ceas Porto Conte, porta in dote all'Ente con sede a Casa Gioiosa, un finanziamento pari ad 25mila euro.



Buone notizie dalla gestione dell'Ecomuseo: gli attrattori hanno prodotto maggiori entrate, per questo è necessario riconoscere ulteriori spettanze per un totale di 15.587 euro. Mentre rispetto all'Area Marina Protetta, riguardo le istanze di autorizzazione per lo svolgimento di attività in Amp, si registra una variazione in entrata per maggiori introiti per la cifra di 25mila euro. Tra i capitoli di spesa rientra anche l'acquisto, per un totale di 30.280 euro, di un automezzo elettrico che andrà a sostituire gli attuali veicoli legati all’approvvigionamento di carburante fossile dando coerenza inoltre ai principi di sostenibilità ambientale e buone pratiche che un'area protetta è chiamata a diffondere.

Ma prima di discutere e approvare le variazioni al Bilancio, ci sono state le parole del presidente Orrù; trattandosi della prima Assemblea guidata dal nuovo Direttivo, ha voluto sottolineare alcuni importanti aspetti a partire proprio dalla necessità che l'Assemblea, come tra l'altro ieri ha dimostrato, «non debba seguire le dinamiche politiche connesse agli andamenti del Consiglio Comunale e dunque alle normali, ma spesso per il Parco controproducenti, fibrillazioni partitiche».



Inoltre il neo-presidente ha ricordato quanto sia fondamentale il ruolo dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte nella gestione delle due aree protette, alla luce anche del fatto che “«lo sviluppo sostenibile e il contrasto ai cambiamenti climatici sono tra i temi più importanti in questo momento storico, basta vedere la mole di finanziamenti dedicati alla tutela dell’ambiente presenti nel PNRR, in totale circa 70 miliardi, e l’importante quota riservata alla tutela ambientale contenuta nel recente accordo sui fondi di coesione stipulato tra la Presidente del Consiglio e la Regione». Passaggio, poi, sull'annosa questione del luogo in cui si svolge l'Assemblea. «Vi informo che insieme agli altri componenti del direttivo, Pais e Carta, convocheremo più spesso l'Assemblea al fine di condividere le azioni da portare avanti, certo – ha continuato Orrù – comprendo il problema della distanza da Alghero a Tramariglio, ma mi auguro che a breve avremo notizie positive sulla possibilità di poter avere una sede prossima al centro abitato, inoltre vi informo che stiamo lavorando, col direttore Mariani, su un regolamento per definire i rimborsi spese per i componenti dell’Assemblea».



Infine, un passaggio sulla struttura dell'Azienda speciale Parco di Porto Conte. «Come sapete ci siamo insediati solo 40 giorni fa, ma ho già avuto modo di vedere, facendo visita ai vari uffici, che c'è tanta competenza e passione tra i dipendenti e i collaboratori, ognuno dei quali è occupato in importanti progetti e attività, ma non è certo tutto rose e fiori, alcuni attrattori avrebbero necessità di un ripensamento al fine di dare maggiore coerenza con le finalità del Parco ed è certamente necessario avere più finanziamenti, in quest'ottica ci auguriamo che anche il Comune possa fare la sua parte visto che negli ultimi anni ha quasi azzerato il suo contributo economico e ci aspettiamo un aiuto anche dalla Regione». In conclusione il Presidente ha voluto ringraziare tutti i componenti dell’Assemblea per la partecipazione e la disponibilità al dialogo con l’auspicio che questo clima di collaborazione possa proseguire in futuro.