S.A. 11:27 Tc Alghero: due vittorie nel campionato invernale Netto successo nella Seconda Serie femminile, con le tenniste algheresi che sbancano per 3-0 i campi del Tc Ozieri. Prima vittoria stagionale per i giovani della Terza Serie maschile, 2-1 a Maria Pia sui sassaresi della Club House. Sconfitti i ragazzi della Prima Serie maschile dal Tc Cagliari A



ALGHERO - Due vittorie su tre match per il Tc Alghero impegnato nel Campionato Invernale regionale di tennis a squadre. Netto successo nella Seconda Serie femminile, con le ragazze algheresi che sbancano per 3-0 i campi del Tc Ozieri. Prima vittoria stagionale per i giovani della Terza Serie maschile, 2-1 a Maria Pia sui sassaresi della Club House. Sconfitti, ma con onore, i ragazzi della Prima Serie maschile, che hanno perso 2-1 in casa della capolista Tc Cagliari A, che guida la classifica a punteggio pieno. Nei due singolari, Michele Fois è stato sconfitto con un doppio 6-2 da Nicola Porcu, mentre Cristiano Monte ha ceduto 6-2, 6-0 davanti ad Alberto Sanna. In doppio, invece, Fois e Nicolò Serra l'hanno spuntata 7-5, 2-6, 10-6 su Lorenzo Rocco ed Edoardo Pilia.