Presentato il Natale in Romangia 2024 Dal 6 dicembre all'8 gennaio, appuntamenti enogastronomici, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, esibizioni a cavallo, laboratori creativi, raccolta alimentare e la prima edizione del "Premio Città di Sorso"



SORSO - Tantissimi eventi per un Natale all’insegna del divertimento, della cultura e della solidarietà, per i più giovani e per le famiglie, organizzati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Bench Press, Pia associazione B.V. Noli Me Tollere, Associazione La Volpe Bianca, Infopoint Comune di Sorso, Biblioteca comunale “Salvatore Farina”, Asd Pegaso Sport e turismo a cavallo, Gruppo Scout Agesci 1 Sorso. “Natale in Romangia 2024” sta per iniziare e accompagnerà la comunità e i visitatori dal 6 dicembre all’8 gennaio, con appuntamenti enogastronomici, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, esibizioni a cavallo, laboratori creativi, raccolta alimentare e con la prima edizione del “Premio Città di Sorso”, ai cittadini che si sono distinti nell’ambito sportivo, culturale, sociale e scientifico.



L’ormai tradizionale rassegna delle feste è stata presentata questa mattina nella sala conferenze del Palazzo Baronale dal sindaco Fabrizio Demelas, dall’assessore alla Cultura, Turismo e Atttività produttive Federico Basciu e dall’assessore al Bilancio e alla Programmazione Serena Sini. Si apre il 6 dicembre, alle 18:00, al Palazzo Baronale, con “la prima” della rassegna “Incontro con l’autore” per la presentazione del libro "Vita e Volti di Sorso nei primi del ‘900”, di Pietro Marogna e Giampaolo Ortu.



«Il periodo delle festività natalizie rappresenta un momento di grande importanza per l’Amministrazione comunale - ha detto il sindaco Fabrizio Demelas - che da sempre si impegna alla realizzazione di un progetto teso ad animare la città e coinvolgere l’intera comunità e i visitatori con un ricco programma di intrattenimento culturale, enogastronomico, musicale e ludico-ricreativo, senza dimenticare la solidarietà e tutte le celebrazioni religiose».