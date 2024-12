Cor 17:05 Artisti, secchioni e green influencer a Sassari Il riciclo incontra l’arte nei nuovi progetti didattici del Comune di Sassari e SassariAmbiente: un tentativo per sensibilizzare le alunne e gli alunni al rispetto per l’ambiente in maniera divertente e stimolante



SASSARI - Il mondo dei rifiuti e quello dell’arte sembrano lontanissimi, eppure non sempre è così. “Artisti e Secchioni”, il nuovo progetto di didattica ambientale pensato quest’anno dall’Amministrazione comunale di Sassari, in collaborazione con Sassari Ambiente, si muove proprio in ambito creativo e vuole sensibilizzare le alunne e gli alunni al rispetto per l’ambiente in maniera divertente e stimolante, attraverso la realizzazione di disegni per personalizzare i contenitori per la raccolta differenziata a scuola.



In cosa consiste il progetto “Artisti e Secchioni”? Gli alunni e le alunne delle scuole di ogni ordine e grado (infanzie, primarie, secondarie di I e di II grado) potranno liberare la loro creatività realizzando uno o più disegni che abbiano come tema il riciclo, la raccolta differenziata dei rifiuti o il rispetto per l’ambiente. Ogni istituto sarà libero di scegliere la tecnica per la creazione del disegno che potrà essere cartaceo a pennarello, matita, tempera, o collage realizzato attraverso la grafica digitale. I migliori disegni saranno scelti e diventeranno la grafica stampata sui contenitori per la raccolta differenziata che saranno poi consegnati a fine anno scolastico alle scuole stesse.



Al termine del progetto sarà organizzata una mostra conclusiva alla presenza di alunni e insegnanti per esporre i contenitori graficizzati con i migliori disegni e consegnarli alle scuole partecipanti.

Oltre alla realizzazione di disegni, quest’anno c’è una grande novità: le proposte di attività raddoppiano! Gli alunni e le alunne infatti potranno partecipare all’attività extra “Diventa un green influencer” realizzando video, foto, slogan o meme divertenti con lo scopo di promuovere messaggi positivi e influenzare la comunità verso una maggiore sensibilità ambientale. I partecipanti a “Diventa un green influencer” saranno ufficialmente riconosciuti ambasciatori dell’ambiente dall’Amministrazione comunale e tutti gli elaborati prodotti saranno premiati. I migliori lavori, previa autorizzazione da parte della scuola, avranno la possibilità di essere pubblicati e diffusi attraverso i canali istituzionali del Comune.



Le scuole potranno quindi aderire ad “Artisti e Secchioni” sia con l’attività extra che senza, ma avranno anche la possibilità, in particolare, gli alunni delle scuole secondarie di I e di II grado, di scegliere solo il progetto ”Diventa un Green influencer”. Inoltre è previsto un incontro online chiamato “I colori del riciclo” durante il quale i comunicatori ambientali, attraverso giochi e quiz divertenti, sensibilizzeranno gli studenti sulle corrette modalità di gestione dei rifiuti e mostreranno che fine fanno i rifiuti che differenziamo ogni giorno. I contenuti degli incontri verranno diversificati e adattati in base all’ordine e al grado scolastico. Le novità non finiscono qui e riguardano anche la digitalizzazione delle modalità di iscrizione e di invio degli elaborati. È stato ideato un nuovo portale, dove le insegnanti potranno iscriversi al progetto (entro il 10 dicembre) e accedere all’area riservata dove caricare a fine anno gli elaborati realizzati. Per maggiori informazioni: Laura Marconi 3668221047 – email scuole@gsa.eco