Servizi sociali, la solidarietà del Consiglio

ALGHERO - «A nome di tutto il Consiglio Comunale esprimo massima solidarietà a chi ogni giorno senza risparmiarsi svolge il proprio delicato lavoro all'interno dei servizi sociali per il gravissimo atto ignobile e delinquenziale perpetrato nella scorsa notte negli uffici al Quarter. Condanniamo senza se e senza ma tali atti che danneggiano oltre le strutture pubbliche una intera comunità e mettono a repentaglio il lavoro degli operatori e aggiungono malessere e disagio a quelle famiglie che aspettano un aiuto dall'amministrazione pubblica, ci auguriamo che le indagini portino al più presto risultati e i responsabili consegnati alla giustizia».

Parole del presidente del Consiglio comunale di Alghero, Mimmo Pirisi, in riferimento all'incendio doloso che questa notte ha interessato gli uffici dei servizi sociuaki del Comune di Alghero, a cui si aggiungono quelle dei gruppi consiliari di maggioranza.

«I gruppi consiliari di maggioranza esprimono massima solidarietà ai dipendenti dei servizi sociali per il grave atto delinquenziale e ignobile subito nella nottata negli uffici dedicati ai servizi sociali a Lo Quarter. Un gesto vile e ignobile. Tali azioni devono essere condannate incondizionatamente, senza se e senza ma, soprattutto perché lesive di una intera comunità. Riteniamo che l'intimidazione avvenuta con questo scellerato atto non possa avere nessuna giustificazione, perché colpisce proprio quegli uffici dove tutti i giorni i dipendenti lavorano con professionalità e dedizione per risolvere le problematiche dei cittadini, così come avviene in tutti gli uffici comunali quotidianamente».