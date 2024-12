Cor 10:01 In Pinacoteca un´opera di Maria Lai "Il cimitero dei bambini". Presentazione nuova acquisizione in Pinacoteca nazionale a Sassari nella giornata di venerdì 6 dicembre 2024, alle ore 11 con ingresso gratuito



SASSARI - Arriva in Pinacoteca un’altra magnifica opera di Maria Lai. Si tratta di un manufatto complesso, realizzato in pasta di pane, dal titolo “Il cimitero dei bambini”, del 1975. A presentare l’opera, frutto dell’acquisizione ottenuta dalla Direzione Regionale Musei Nazionali Sardegna, aggiudicata nelle selezioni per il Piano per l’Arte Contemporanea della Direzione Generale Creatività Contemporanea, su progetto della Pinacoteca nazionale di Sassari, venerdì 6 dicembre 2024, alle 11.00, nelle sale del Museo, sarà la Direttrice, Maria Paola Dettori.



In esposizione un’opera complessa per il materiale, pasta di pane, utilizzato nella composizione di una scatola che contiene numerose piccole figure e vede protagonisti bambini, angeli e giocattoli. Un’opera originale e particolare nel suo sviluppo tra diverse riflessioni e molteplici contraddizioni. Il contrasto tra la vita e la morte, il mondo contemporaneo, con la sua tecnologia e l’infanzia che rappresenta la vitalità e la forza creatrice dell’uomo.



Con l’acquisizione dell’opera di rara e assoluta qualità di Maria Lai, amatissima in Sardegna e nel mondo, la collezione del museo, dopo l’arrivo nel 2023 di due polimaterici, “Paesaggio del 1964, e Cornice, realizzato nel 1968”, aggiunge un nuovo tassello al racconto dell’arte sarda del Novecento e dei suoi protagonisti di fama mondiale. Un regalo alla città nel giorno di festa dedicato al suo generoso santo patrono, san Nicola. Per l’evento l’ingresso sarà gratuito.