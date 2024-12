Cor 10:04 «Capodanno, orgogliosi di Cuccureddu» Dal gruppo dirigente di Orizzonte Comune Alghero arrivano alcune precisazioni sulle risorse erogate dalla regione per i festeggiamenti del capodanno ad Alghero in replica al capogruppo Christian Mulas







Nella foto: Antonio Cardin con Massimiliano Lepri ALGHERO - «Non vogliamo aprire nessuna polemica ma, ci teniamo a precisare, come responsabili di Orizzonte Comune di Alghero, due cose. Il contributo regionale è direttamente proporzionale all'importo del progetto presentato dal comune e quest'anno, grazie alla collaborazione diretta del Sindaco Cacciotto, con l'assessore al turismo Ornella Piras, del Presidente di Fondazione Alghero Graziano Porcu, e soprattutto del nostro Assessore regionale Franco Cuccureddu, è arrivato un contributo di oltre 390.000 euro...ovvero oltre il 95% in più dell'anno scorso».E' la replica diretta - senza mai menzionarlo - a firma di Antonio Cardin, Massimiliano Lepri e Sergio Grimaldi al capogruppo di Alghero Christian Mulas , che soltanto qualche ora fa attaccava duramente l'assessore Franco Cuccureddu alludendo pesanti squilibri tra le città finanziate per gli eventi di Capodanno dall'assessorato regionale al turismo di Castelsardo e leader di Orizzonte Comune in Sardegna. «Se il buon giorno si vede dal mattino possiamo dire di essere orgogliosi di quelli che si sta facendo» chiudono i tre esponenti politici.Nella foto: Antonio Cardin con Massimiliano Lepri