Alghero: restyling per il portale del Comune

ALGHERO - Il nuovo portale è stato sviluppato con il contributo finanziario destinato alla Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici", nel quadro delle opportunità del PNRR relative al piano strategico per la transizione digitale e la connettività del paese "Italia Digitale 2026", i cui fondi sono in gran parte dedicati alla digitalizzazione della pubblica amministrazione attraverso l'iniziativa "PA digitale 2026". La realizzazione ha seguito il modello per i Comuni elaborato dalla community nazionale Designers Italia e dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), che ha consentito di ottenere un sito progettato per offrire servizi digitali intuitivi, accessibili e rispondenti ai reali bisogni dei cittadini.



«Per la messa online del nuovo portale è stato fondamentale il grande impegno dei team della Comunicazione Istituzionale e del CED Transizione Digitale del Comune di Alghero” - ha precisato Raffaella Sanna, Assessora alla Cultura, Innovazione e Conoscenza con delega alla Transizione Digitale. “Questa tappa fa parte di un percorso di revisione completo e di aggiornamento di tutti i canali di comunicazione e di tutte le piattaforme digitali, ad uso interno ed esterno, del Comune di Alghero, ma molto ancora occorre fare per assicurare che tutti i contenuti del portale siano corretti, costantemente aggiornati e utili».



Dalla homepage del portale si ha accesso a quattro sezioni principali: "Amministrazione", che presenta una panoramica sulla struttura politico-amministrativa del Comune; "Novità", che raccoglie notizie, avvisi e comunicati; "Servizi", il cuore del portale, che mette a disposizione le informazioni necessarie per accedere ai vari servizi comunali; e "Vivere il Comune", che promuove eventi e descrive le principali attrazioni turistiche e culturali.



L'interfaccia del sito è stata ottimizzata per una navigazione tematica, consentendo agli utenti di individuare facilmente le informazioni di loro interesse. Particolare attenzione è stata data alla fruibilità da dispositivi mobili, per rispondere alla sempre più crescente diffusione di smartphone e tablet. La homepage offre una visione completa dei contenuti e dei servizi disponibili, agevolando l'accesso alle informazioni più richieste, come la prenotazione di appuntamenti presso gli uffici comunali, la richiesta di assistenza e la segnalazione di disservizi.



«Si è al lavoro fin da inizio mandato, sia sul portale web che su tutti gli altri applicativi comunali, prima fra tutti l'App Municipium, oggi lontana da ciò che i cittadini si aspettano e chiedono, e che deve ritornare ad essere uno strumento di comunicazione efficace tra cittadino e pubblica amministrazione», continua l’Assessora. «Quella odierna è solo una delle tappe. Sarà fondamentale mettere a regime nei prossimi mesi un'adeguata organizzazione interna della macchina amministrativa che consenta la pubblicazione costante di contenuti e di servizi che mantengano vivo e aggiornato il portale, affinché sia realmente un punto di riferimento per tutti i suoi visitatori. Lavoreremo affinché i contenuti, là dove possibile e opportuno, siano fruibili anche in lingue diverse dall'italiano, e affinché il portale comunale sia uno dei mezzi con cui implementare anche le politiche linguistiche di questa amministrazione».