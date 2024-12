Cor 14:04 12mln per la viabilità del Nuorese ’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu ha presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa, nell’aula consiliare dell’Ente provinciale, il programma di interventi sulla viabilità della Provincia di Nuoro



NUORO - L’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu ha presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa, nell’aula consiliare dell’Ente provinciale, il programma di interventi sulla viabilità della Provincia di Nuoro per un totale di 12 milioni. Lo scorso 7 agosto, con una delibera di Giunta proposta dallo stesso assessore, attraverso un’operazione di rimodulazione di risorse da finanziare con un importo complessivo di euro 32.574.492,83, è stato approvato un programma di opere pubbliche dedicate alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria di competenza delle Province e Città Metropolitane della Sardegna.



Nella ripartizione dello stanziamento, definita sulla base della stesa chilometrica di competenza di ogni ente, alla Provincia di Nuoro sono state assegnate risorse per un totale di euro 6.075.047,55, a cui si aggiungono altri euro 6.060.000,00, destinati al Nuorese, dei complessivi euro 30.000.000,00 della Legge Regionale 21.11.2024, n. 18, art. 2, comma 9. La LR autorizza, per l'anno 2024, tali risorse per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità dell’Isola di competenza delle Province e Città metropolitane, la cui ripartizione è stabilita con il criterio di proporzionalità della distesa chilometrica di competenza di ciascun beneficiario.



«Abbiamo messo al centro del nostro lavoro in assessorato – spiega Piu – la sicurezza della viabilità dei nostri territori che in molti casi versa in una situazione di grave degrado, tale da rappresentare un serio rischio per la sicurezza della circolazione stradale. Da questo stato delle cose non è esente l’infrastruttura viaria della provincia di Nuoro e per questo oggi stiamo concretamente mettendo sul tavolo risorse importanti per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità e delle infrastrutture stradali di questo territorio».



Nel corso della conferenza stampa è intervenuto l’Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, Giuseppe Ciccolini: «Subito al lavoro per garantire la manutenzione della complessa rete viaria della provincia, dalla Regione arrivano importanti risorse che certamente favoriranno questo impegno. Già da gennaio - annuncia Ciccolini - convocherò i tavoli territoriali per coinvolgere i sindaci nella programmazione delle risorse». L’intera rete viaria di competenza degli enti provinciali e delle città metropolitane rappresenta 1/6 dell’intera viabilità della Sardegna con un’estensione totale di 6 mila chilometri. La rete della Provincia di Nuoro rappresenta il 20% del totale con una estensione di circa 1.200 chilometri.