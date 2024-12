Cor 20:57 Sassari dichiara guerra agli incivili: conferenza Obiettivo raccolta differenziata al 65%: la nuova linea del Comune di Sassari. Martedì a Palazzo Ducale la conferenza stampa con Sassari Ambiente



SASSARI - Ampliare e affinare gli strumenti a disposizione e rafforzare l’alleanza con Sassari Ambiente al fine di puntare con decisione all’obiettivo dichiarato da inizio mandato: raggiungere al più presto la soglia del 65% nella raccolta differenziata dei rifiuti. Dalla creazione di un nucleo speciale della polizia locale in forza al settore Ambiente alla definizione di una campagna di sensibilizzazione, sino all’intensificazione dei mezzi per impedire il conferimento di rifiuti non differenziati o differenziati male: sono questi gli elementi della linea dell’amministrazione Mascia.



Della stretta contro i cattivi comportamenti e delle azioni che si intende mettere in campo per limitarli, puntando più sulla prevenzione e sull’educazione ambientale che sulla repressione e le sanzioni, si parlerà nel corso della conferenza stampa che si terrà martedì 10 dicembre alle 9.30 nella sala conferenze di Palazzo Ducale. Assieme al vicesindaco e assessore all’Ambiente, Tore Dau, interverranno l’amministratore delegato di Sassari Ambiente, Stefano Garbarini, la dirigente del settore Ambiente del Comune, Marge Cannas, e gli agenti della polizia locale coinvolti nell’istituzione del nucleo dedicato ai reati e alle infrazioni ambientali.