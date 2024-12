Cor 10:50 «Bilancio positivo per Cap d´Any»

ALGHERO - «A distanza di un mese e mezzo dal nostro insediamento, un periodo trascorso impegnati a tempo pieno nell’organizzazione di uno degli eventi più importanti per la nostra città, ci fermiamo un attimo per fare il punto della situazione, in particolare sul piano economico. Quest’anno, grazie a un progetto di 915.000 euro da noi presentato, abbiamo ottenuto attraverso il Bando regionale 390.000 euro, cifra nettamente superiore alla richiesta iniziale di 250.000 euro. Un fatto questo che ci consente di fare un bilancio decisamente positivo. Per quanto riguarda la nostra città, quest’anno la Regione Sardegna ha significativamente aumentato il suo contributo per il Capodanno, raggiungendo una quota pari a quasi il 45% del costo dell'intero evento. Un dato che testimonia il sostegno concreto e inequivocabile della Regione Sardegna al Capodanno di Alghero e della Sardegna, motivo per cui siamo felici di poter ringraziare pubblicamente l’Assessore Regionale al Turismo Franco Cuccureddu e il Consigliere Regionale Valdo Di Nolfo, che con il loro impegno e supporto hanno garantito i fondi necessari per realizzare eventi di grande qualità». Lo dichiarano il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, con i membri del Consiglio d'Amministrazione Elisa Finetti e Roberto Fiori.



Nella foto: la presentazione ufficiale del Cap d'Any 2024-2025