Cor 12:41 Claudio Sanna in Piano Solo al Conservatorio Claudio Sanna in Piano Solo: Compositori Sardi Contemporanei, evento organizzato da Laborintus a Sassari nella Sala Sassu del Conservatorio



SASSARI - Il Conservatorio di Musica "L. Canepa" di Sassari ospita sabato 14 dicembre uneventoimperdibile per gli amanti della musica contemporanea sarda. Alle 19:00, nella Sala Sassu, il pianista e compositore Claudio Sanna si esibirà in un concerto dal titolo "Compositori Sardi Contemporanei", accompagnato dai live electronics di Gabriele Dal Bò, Luca De Matteis e Sandro Mungianu.



Il concerto è il culmine di un progetto che mira a mettere in luce la ricca scena musicale sarda. Durante la serata, il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare composizioni che spaziano tra tradizione e sperimentazione, attraverso il lavoro di alcuni dei principali compositori sardi contemporanei, tra cui gli autori presenti all'evento: Gabriele Verdinelli, Michele Sanna, Elia Perinu, Roberto Piana, Gaia Aloisi, Alessandro Milia, Alessio Carrus, Graziano Solinas, Battista Giordano,Sandro Mungianu, Adriano Orrù e Silvia Corda. Il concerto è parte di una più ampia iniziativache, dopo il successo del primo volume del progetto, ha visto l'inserimento di nuovi autori nella seconda raccolta, portando a 28 i compositori rappresentati.



A partire dalle 17:00, prima del concerto, si terrà un incontro con i compositori, dove sarà anche presentato il nuovo disco che raccoglie le loro opere. L’incontro, moderato da Gian Carlo Grandi, vicedirettore del Conservatorio, offrirà l’occasione per approfondire la musica e le idee che animano questa scena artistica in continua evoluzione. L'ingresso al concerto è di €5,00, gratuito per i docenti e gli allievi del Conservatorio.