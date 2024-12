Cor 14:09 Prove d´Autore col Teatro S’Arza Al via la XVIII Edizione del festival teatrale "Prove d´Autore", un appuntamento consolidato che, con il suo format itinerante, unisce cittadini, visitatori e artisti in un dialogo tra tradizione e innovazione



SASSARI – Nel cuore delle festività natalizie, Sassari si prepara a trasformarsi in un palcoscenico vivente grazie alla XVIII edizione di “Prove d’Autore”, il festival del teatro e delle arti performative che da anni anima la città con spettacoli, performance e momenti di riflessione culturale. Organizzato dal Teatro S’Arza e inserito nel cartellone “Natale Insieme 2024” del Comune di Sassari, l’evento si terrà dal 13 al 15 dicembre, portando nel centro storico e nel quartiere ottocentesco un’esperienza unica di arte e comunità.



“Prove d’Autore” è un appuntamento consolidato che, con il suo format itinerante, unisce cittadini, visitatori e artisti in un dialogo tra tradizione e innovazione. Attraverso spettacoli teatrali e performance artistiche, il festival crea un’atmosfera magica, intrecciando arte e tradizioni natalizie.

Il momento clou della manifestazione sarà lo spettacolo itinerante “Le sorelle Porkus Before Christmas: scendi tu nelle stalle!”, in programma sabato 14 dicembre alle ore 18. La commedia, firmata da Stefano Petretto e diretta da Romano Foddai, porterà il pubblico a riflettere con ironia su temi attuali come il corretto smaltimento dei rifiuti natalizi. La rappresentazione si svilupperà attraverso quattro tappe nel cuore della città: Largo Ittiri, Piazza Azuni, Piazza Rosario e Largo Brigata Sassari. Gli spettatori saranno coinvolti in un’esperienza immersiva e interattiva, grazie anche alla collaborazione dei commercianti locali.



Il festival culminerà domenica 15 dicembre con una serata speciale in piazza Azuni alle ore 18, che vedrà protagonisti artisti e performer in un programma variegato di narrazione, poesia e musica. Tra gli spettacoli, spiccano le performance di Stefano Petretto, Giovanni Trudu, Rita Atzeri, accompagnate dalle suggestive note del pianista Emanuele Sanna, in un connubio tra parola e musica che promette di emozionare grandi e piccini. Il festival prevede anche appuntamenti pensati per i più piccoli e le famiglie, come lo spettacolo “Nel magico mondo di Oz” il 3 dicembre e “Natale in pericolo – Il ritorno della Strega Gelo” il 14 dicembre. “Prove d’Autore” non è solo intrattenimento: rappresenta una piattaforma per valorizzare i talenti emergenti e promuovere il commercio locale, contribuendo a rendere Sassari una destinazione culturale vivace e attrattiva durante il Natale. Sostenuto dalla Regione Autonoma della Sardegna, dal Comune di Sassari e dalla Fondazione di Sardegna, “Prove d’Autore” è una celebrazione della creatività e dello spirito natalizio che punta a coinvolgere tutta la comunità, rafforzando il legame tra cittadini, visitatori e il patrimonio culturale del territorio.