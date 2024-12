Cor 17:00 Rifiuti: contratto scaduto, è proroga di 10 mesi Alghero Ambiente: lavoratori preoccupati L'Amministrazione di Alghero prende tempo per predisporre il nuovo capitolato di gara. L'annuncio ufficiale è arrivato in occasione del Consiglio comunale di giovedì dalle parole dell'assessore all'Ambiente, Raniero Selva. Occhi puntati all'estate 2025







Nella foto: Raniero Selva, assessore comunale all'Ambiente ALGHERO - Non sono sufficienti sei mesi alla nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto per riprendere in mano il bando, avviare la concertazione politica e sociale, aggiornare il capitolato apportando le necessarie modifiche ed avviarne l'iter di pubblicazione. Per vedere rinnovati i servizi di nettezza urbana nel territorio comunale di Alghero ci sarà ancora da attendere.Per il cantiereAlghero Ambiente, il cui contratto con l'amministrazione algherese risulta scaduto da mesi ed il servizio quotidiano garantito in quanto contenibile e urgente, si aprono così le porte alla proroga tecnica di 10 mesi, con tutto ciò che la scelta potrà comporterà in termini di qualità dei servizi e decoro, soprattutto durante la prossima stagione estiva. Preoccupazioni esternate anche dai lavoratori, che proprio in queste ore hanno richiesto un urgente incontro all'Amministrazione comunale per pianificare i futuri rapporti [ LEGGI ].L'annuncio ufficiale è arrivato in occasione del Consiglio comunale di giovedì scorso a teatro dalle parole dell'assessore all'Ambiente, Raniero Selva, che durante la breve esposizione dei principali punti programmatici inseriti nel Documento Unico di Programmazione, ha confermato la scelta di andare in proroga. Gli uffici comunali lavorano alacremente alla stesura del nuovo capitolato - ha confermato Selva all'aula - ma sono necessari tempi lunghi per redigere tutti i necessari documenti.Nella foto: Raniero Selva, assessore comunale all'Ambiente