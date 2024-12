Cor 13:00 Come in un caffè dell’Ottocento Gli studenti dell’Alberghiero di Sassari animano il dicembre sassarese. La sala dei busti dei benefattori della Biblioteca Universitaria di Sassari è stata trasformata per l’occasione in un caffè letterario



SASSARI - Dicembre è il mese delle feste: da San Nicola all’Immacolata fino a Natale, passando per le ricorrenze goliardiche turritane animate dalle matricole. Ma dicembre è anche il mese di molti eventi che, quest’anno, a livello cittadino, stanno coinvolgendo l’Istituto Alberghiero di Sassari. Come non ricordare le “Officine cafè” ideate da un gruppo di docenti dell’Ipsar-Ipseoa di Sassari con la collaborazione dei loro studenti, che il 4 dicembre hanno ospitato la presentazione del libro della dottoressa Franca Carboni intitolato “Grazia Deledda e il lettino dello psicoanalista”. La sala dei busti dei benefattori della Biblioteca Universitaria di Sassari è stata trasformata per l’occasione in un caffè letterario ricreando così, tra marmi, statue e busti, un’ambientazione simile a quella di un caffè dell’Ottocento dove letterati ed artisti erano soliti incontrarsi.



Se si mettono una dietro l’altra tutte le iniziative che hanno visto il coinvolgimento dell’Alberghiero di Sassari nelle prime settimane di questo mese bisogna ricordare la collaborazione con la locale Università e l’ideazione di iniziative finalizzate a valorizzare l’inclusione degli studenti, non solo in ambito scolastico. Si tratta di una «vera e propria scuola dell’Inclusione – precisano Joseph Aru e Sabrina Manunta, referenti della funzione “inclusione” dell’Alberghiero di Sassari – e lo dimostrano anche i dati: 54 docenti di sostegno di cui 75 % con specializzazione, 86 allievi con certificazione sancita da verbale della legge 104/92 e altri 120 con bisogni educativi speciali». In questa logica la scuola ha ospitato l’11 dicembre 2024 l’evento “Lo sport oltre l’ostacolo” che ha visto la partecipazione dell’atleta paralimpico Giovanni Achenza, figura di spicco nel panorama dello sport italiano. L’atleta sassarese, plurivincitore di titoli nazionali e internazionali di handbike e paraciclismo, ha incontrato gli studenti, condividendo con loro un percorso di vita straordinario e una carriera sportiva di grande successo che testimoniano come la determinazione superi ogni ostacolo.



L’iniziativa, promossa dal Servizio Assistenza Specialistica Scolastica della Provincia di Sassari, è stata organizzata altresì dal Consorzio Parsifal e dalla Cooperativa sociale Altri Colori. Nella stessa giornata l’Ipsar-Ipseoa di Sassari ha inaugurato il suo quarto Open Day. Un evento, questo, in cui i laboratori della scuola sono diventati sale espositive dell’Offerta Formativa dell’Istituto, pronte ad accogliere genitori e studenti prossimi al loro ingresso nella scuola superiore. Gli ospiti sono stati accolti al loro arrivo dagli studenti dell’indirizzo di Accoglienza Turistica che li hanno accompagnati in cucine trafficate da tanti piccoli chef all’opera, per realizzare prodotti da forno e di pasticceria offerti agli ospiti durante la visita. L’offerta formativa della scuola, caratterizzata dagli indirizzi enogastronomia (cucina e sala bar) e Accoglienza Turistica, mira all’acquisizione di conoscenze e allo sviluppo di competenze spendibili efficacemente nel mondo del lavoro ma anche nel proseguo degli studi universitari.