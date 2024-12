Cor 8:18 Dup in aula ma mancano i pareri

«Pressappochismo politico» Daga, Centrodestra: trascina Sindaco e maggioranza ancora nel caos. Duro attacco di Fratelli d´Italia, Forza Italia, Lega, Prima Alghero, UDC - Patto per Alghero



ALGHERO – «L’Assessore Daga in meno di un mese ha trascinato per due volte il Sindaco e la sua maggioranza in un pericoloso vortice di pressappochismo amministrativo», denunciano i gruppi consiliari di opposizione di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Prima Alghero, UDC - Patto per Alghero. «Dopo la procedura fallimentare sulla delibera per la deroga per l’affidamento esterno della riscossione delle sanzioni al Codice della Strada, che aveva messo in evidenza gravi carenze istruttorie, ora arriva un altro scivolone»: la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP), uno degli atti più importanti per il governo della città, senza il rispetto delle tempistiche necessarie e privo dei pareri dirigenziali obbligatori.



«È inaccettabile che un atto di questa rilevanza venga trattato con questa superficialità,” sottolineano i firmatari Cocco, Fadda, Pais, Salvatore e Tedde. L’assenza di pareri e il ritardo nella presentazione dimostrano l'inadeguatezza nella gestione della macchina amministrativa da parte dell'assessore». «Se questo non bastasse, abbiamo dovuto anche garantire il numero legale, considerato che la sinistra non è stata in grado di garantirlo e si è dovuta affidare proprio all’opposizione per poter portare avanti quantomeno la presentazione del Documento Unico di Programmazione».



«Difronte a questi episodi, la fiducia nell’Assessore Daga appare sempre più compromessa, anche all'interno della stessa maggioranza. Le reiterate dimostrazioni di superficialità mettono a rischio non solo la credibilità dell’Amministrazione, ma anche il buon funzionamento della macchina amministrativa. A sei mesi dall'avvio di questa amministrazione, è palese sia necessario un cambio di rotta immediato: non si può continuare a navigare a vista, mettendo a repentaglio il futuro di Alghero e dei suoi cittadini con una azione amministrativa fatta di lanci mediatici ma priva di concretezza e serietà» -concludono i gruppi di opposizione.