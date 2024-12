Cor 13:00 111 pali a led sulla strada per l´aeroporto L´opera è stata realizzata dalla Provincia di Sassari con un finanziamento di euro 870.000. Impresa esecutrice: Tilocca srl di Burgos. Il collegamento stradale illuminato con nuovi 111 pali per una lunghezza di circa 2.9 chilometri



ALGHERO - Dalla serata di venerdì accese le luci sulla strada che connette la città di Alghero con l’aeroporto internazionale Riviera del Corallo, una delle arterie stradali più trafficate del territorio. Si tratta di un intervento atteso e importante, realizzato dalla Provincia di Sassari e fortemente voluto dall’ex amministratore a Palazzo Sciuti, Pietrino Fois, che renderà il tratto stradale maggiormente sicuro per tutti. Provincia che interverrà nel 2025 anche su un'altra arteria molto trafficata, in ingresso a Santa Maria la Palma, dove è prevista la realizzazione di una rotatoria. In occasione dell'inaugurazione della nuova illuminazione presenti anche il sindaco Raimondo Cacciotto col vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche Francesco Marinaro e l'attuale amministratore straordinario della Città metropolitana di Sassari.