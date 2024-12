Cor 16:26 Vetrine 4.0, il futuro del commercio prende forma L’Innovation Lab, il Centro di Competenza Digitale della Camera di Commercio di Sassari, è lo spazio dedicato all’innovazione, alla conoscenza e sperimentazione delle tecnologie e delle installazioni multimediali del negozio digitale. Commercianti, artigiani e operatori, possono confrontarsi con un team di esperti per approfondire il funzionamento delle nuove tecnologie, finalizzate alla transizione digitale delle imprese, e scoprire come adattarle alla propria attività



SASSARI - In questo contesto si inserisce il progetto Vetrine 4.0 pensato e realizzato dall’ente camerale del nord Sardegna- e sostenuto dal finanziamento della Regione Sardegna - per accompagnare commercianti e artigiani in un percorso di conoscenza che avvicini alle nuove tecnologie, indispensabili alleate per far crescere il proprio business e renderlo più attrattivo e competitivo. Con strumenti smart interattivi il negozio si trasforma in uno spazio più dinamico, dove le vetrine diventano protagoniste di un racconto visivo accattivante. In un luogo dove prodotti e servizi prendono vita e sollecitano l’interazione con i clienti. «Vetrine 4.0 è un vero e proprio invito a guardare al futuro- ha detto il presidente della Cciaa, Stefano Visconti- capace di proporre possibilità espositive in grado di sorprendere e coinvolgere la clientela accompagnando le scelte di acquisto in una modalità del tutto innovativa. La camera sostiene gli imprenditori con i voucher per l'innovazione che potranno replicare questo nuovo modo di proporsi».



La vetrina interattiva è un’esperienza che coinvolge, cattura l'attenzione del cliente e lo invita ad avvicinarsi e interagire con interfacce graficizzate e display digitali. «I prodotti si animano, le immagini si muovono, i colori cambiano in uno spazio dinamico che contribuisce a espandere l'area espositiva con un ventaglio di informazioni, in una dimensione di fruizione completamente nuova»." ha tenuto a sottolineare Paolo Murenu, componente di giunta camerale e delegato per l'innovazione. Con l'obiettivo di amplificare le potenzialità dei prodotti, e della vetrina, sono disponibili diverse tecnologie: La teca olografica fa apparire sequenze di prodotti, esplora dettagli e varianti di forme e colori, senza la necessità di averli fisicamente presenti. L'elica olografica innesta la possibilità di una comunicazione visiva dinamica in 3D dove le immagini fluttuanti, in grande formato, valorizzano prodotti, loghi e messaggi promozionali in loop espositivi di intrattenimento.



Il video mapping consente ai negozi di assumere una veste scenografica suggestiva. Una tecnologia mirata che rende dinamici gli oggetti mappando immagini video su qualsiasi superficie. Si esce dalla bidimensionalità e le immagini vestono il prodotto. I fondali decorativi graficizzati trasformano gli spazi delle proprie attività in quinte scenografiche sempre nuove, arredano in modo originale, personalizzano le pareti degli store con texture e temi sorprendenti, utili per rinnovare e riallestire facilmente ogni vetrina. Temi tecnici, questi, sviluppati e analizzati da Giulio Maciocco e Francesco Casu. Per una Camera di Commercio che continua a fare passo dopo passo la sua strada per: «Accompagnare le imprese verso il futuro che ormai di fatto è il presente- ha evidenziato la vicepresidente della Camera di Commercio, Maria Amelia Lai- con obiettivi chiari e di lungo periodo. Per una transizione tecnologica efficace e quel che più conta capace di dare la giusta spinta al nostro sistema economico».