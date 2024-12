Cor 8:50 Masso precipita sull´Alghero-Bosa Allarme nella notte per un masso che si è staccato dalla parete rocciosa ed è precipitato sulla strada provinciale 49 che collega Bosa con Alghero. Intorno all’una la segnalazione di un automobilista ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cuglieri



ALGHERO -L'allarme introno all’una di notte: la segnalazione di un automobilista ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cuglieri per la presenza di un grosso masso sulla strada litoranea che collega la città di Alghero con Bosa. Non è la prima volta che sulla provinciale per Alghero si registrano analoghi episodi. La squadra del 115 ha lavorato per alcune ore prima di rimuovere il masso dalla carreggiata e mettere in sicurezza la sede stradale. Sul posto anche le forze dell’ordine. Non si sono registrati danni a persone.