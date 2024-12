Cor 15:14 Commercio di prossimità: voucher La Camera di Commercio di Sassari mette a disposizione dei Centri Commerciali Naturali (CCN), anche in partenariato con le Associazioni imprenditoriali del nord Sardegna, un fondo dedicato: Presentazione delle domande per il voucher a sostegno del commercio di prossimità entro il 31 dicembre



SASSARI - La Camera di Commercio di Sassari mette a disposizione dei Centri Commerciali Naturali (CCN), anche in partenariato con le Associazioni imprenditoriali del nord Sardegna, un fondo dedicato allo scopo di favorire la predisposizione di progetti in grado di supportare e riorganizzare il commercio e le attività economiche di prossimità per l’annualità 2024 – nell’ambito delle azioni camerali a sostegno del Commercio di Prossimità 2023-2025.



Il cofinanziamento camerale è subordinato alla realizzazione di progetti di rivitalizzazione dei centri urbani dove sono operativi gli operatori commerciali e artigiani che aderiscono al progetto. Il cofinanziamento si concretizza in un voucher che copre il 50% delle spese ammissibili, con la possibilità di arrivare fino al 65% nel caso il progetto sia presentato in partenariato con Associazioni imprenditoriali e, oppure, da più Centri Commerciali Naturali.



L’importo del voucher varia in relazione al numero delle imprese coinvolte nel Progetto, da 12 mila fino ad un massimo di 30 mila euro. Per il 2024, le domande di partecipazione potranno essere presentate sino al 31 dicembre, e dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso una pec all’indirizzo cciaa@ss.legalmail.camcom.it, compilando in ogni sua parte l’apposito modulo.