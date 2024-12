Cor 20:24 Giovedì nuovo Cin Cin al Centro Giovedì 19 dicembre arriva l’ultimo appuntamento con Cin Cin Al Centro: tanti brindisi nel cuore della città di Alghero. Cantina Santa Maria La Palma, CCN Alghero in Centro e Istituto Alberghiero insieme per valorizzare il centro storico e il commercio locale



ALGHERO - Giovedì 19 dicembre dalle 18 le vie del centro saranno animate dal terzo appuntamento con Cin Cin al Centro, evento nato dalla collaborazione tra Cantina Santa Maria La Palma, Centro Commerciale Naturale Al Centro Storico e Istituto Alberghiero di Alghero (IPIA Alghero). L'iniziativa porterà nelle vie del centro storico numerose postazioni dedicate, pronte a offrire un calice di Akènta e altri vini della Cantina Santa Maria La Palma ai visitatori che esploreranno i negozi locali. Un'occasione perfetta per immergersi nell'atmosfera natalizia, sostenere le attività del territorio e animare il cuore della città con brindisi e momenti di festa.



Tutti possono partecipare: i brindisi saranno offerti e serviti con entusiasmo e professionalità dagli studenti dell’Istituto Alberghiero di Alghero alle persone che visiteranno i negozi del CCN Al Centro Storico, ricevendo uno speciale coupon omaggio. Sarà anche un’occasione per ammirare da vicino il nuovo albero di Natale Rosso Tondo, inaugurato lo scorso martedì 10 dicembre. Cin Cin al Centro è un evento pensato per invitare residenti e turisti a passeggiare tra le vie del centro, rendendo lo shopping nei negozi del centro storico ancora più piacevole e festoso.



Il centro storico di Alghero è uno dei più suggestivi "centri commerciali naturali" d’Italia, un luogo ricco di boutique e nuove esperienze tutte da scoprire. Il servizio di mescita sarà curato dagli studenti dell’Istituto Alberghiero di Alghero, che garantiranno un tocco di professionalità all'evento. Oltre al calice di vino, i partecipanti riceveranno un coupon promozionale utilizzabile per l'acquisto di vini presso i punti vendita della Cantina Santa Maria La Palma. Cin Cin al Centro è realizzato grazie alla collaborazione tra Cantina Santa Maria La Palma, Centro Commerciale Naturale Al Centro Storico e Istituto Alberghiero di Alghero, con il patrocinio del Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Regione Sardegna.



Foto d'archivio