S.A. 8:04 Animazione espressiva: incontro ad Alghero Laboratori sono finalizzati a potenziare le abilità fisiche, cognitive e di relazione sociale in persone con disabilità neurodegenerativa. Appuntamento venerdì 20 dicembre



ALGHERO - L’Associazione Parkinson Alghero -ODV, La Ricchezza degli anni e l’Associazione di Promozione Sociale Anemone hanno organizzato per venerdì 20 dicembre, dalle ore 15.30 alle ore 18.00, presso la sala Convegni del Polisoccorso sito in via Liguria, l’iniziativa di animazione espressiva denominata “Auguri Pop Up”. L’evento sarà suddiviso in due parti: la prima, prevede il Laboratorio creativo con Metodo Munari a cura della Dott.ssa Annalisa Masala, componente del Direttivo dell’Associazione Parkinson e collaboratrice dell’Associazione di Promozione Sociale Anemone. I laboratori sono finalizzati a potenziare le abilità fisiche, cognitive e di relazione sociale in persone con disabilità neurodegenerativa; la seconda verterà sull’intervento del teologo e psicoterapeuta Gian Luigi Pirovano, che tratterà di una “Meditazione sul Natale”, nella nuova veste tematica del post-teismo.