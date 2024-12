S.A. 9:37 Tecniche rianimazione: incontro a Fertilia Dimostrazione di rianimazione cardiopolmonare attraverso l´utilizzo del defibrillatore semiautomatico e delle manovre di disostruzione delle vie aeree. Appuntamento venerdì 20 dicembre



ALGHERO - Il Comitato di Quartiere Fertilia Arenosu promuove venerdì 20 Dicembre dalle ore 10:30 nella Borgata di Fertilia, all’interno della tensostrutura sita in via Pola, la dimostrazione di rianimazione cardiopolmonare attraverso l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico e delle manovre di disostruzione delle vie aeree. La dimostrazione sarà a cura dell’ente di formazione Porform Sardegna. Al termine della dimostrazione tutti potranno esercitarsi nelle manovre sul manichino guidati dagli istruttori. «Attraverso questo evento desideriamo sensibilizzare l'intera cittadinanza circa l'apprendimento delle manovre di rianimazione, che possono salvare la vita in tutti gli ambienti e fare la differenza» fanno sapere dall'associazione. Statisticamente, la morte cardiaca improvvisa colpisce una persona ogni 10 mila abitanti. Per tanto, la diffusione di queste manovre può fare la differenza tra la vita e la morte fornendo un tempestivo intervento, nell’attesa dell’ambulanza.

L’appuntamento fa parte del programma di eventi denominato “Natale a Fertilia “ che animeranno la borgata dal 14 al 22 Dicembre. Organizzato dal CCN Fertilia con il sostegno di Alghero turismo ed all'interno del programma del Cap d'anny, sostenuto dalla Regione Autonoma della Sardegna.