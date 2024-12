S.A. 21:14 Uniss dedica aula didattica a Giuseppe Ibba La breve commemorazione si è aperta con lo scoprimento della targa ed è proseguita con la lettura di un ricordo di Giuseppe Ibba da parte dell’ingegner Simone Loddo, dirigente dell’Area appalti ed edilizia, nella quale Ibba ha prestato il proprio servizio per oltre 30 anni



SASSARI - Questa mattina il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, Gavino Mariotti, e il Direttore del dipartimento di Agraria, Ignazio Floris, a nome di tutta la comunità universitaria hanno dedicato al geometra Giuseppe Ibba, prematuramente scomparso, un’aula didattica del dipartimento di Agraria. L’aula di oltre 40 posti si trova nel nuovo palazzo Segni di viale Italia, recentemente inaugurato e intitolato al presidente emerito della Repubblica sassarese, padre della riforma agraria. La breve commemorazione si è aperta con lo scoprimento della targa ed è proseguita con la lettura di un ricordo di Giuseppe Ibba da parte dell’ingegner Simone Loddo, dirigente dell’Area appalti ed edilizia, nella quale Ibba ha prestato il proprio servizio per oltre 30 anni.



Era infatti prossimo alla pensione quando è venuto a mancare, nell’estate di due anni fa. In chiusura, il Rettore ha consegnato alla moglie del geometra un sigillo d’argento dell’Università di Sassari. Il gesto vuole essere, in senso più ampio, un riconoscimento al ruolo spesso sottostimato del Personale tecnico-amministrativo, uomini e donne che silenziosamente portano avanti il lavoro dell’amministrazione universitaria accanto alle altre componenti. Tutti e tutte in ateneo conoscevano e apprezzavano Giuseppe Ibba, colui che risolveva problemi. Aveva sempre un sorriso e una parola gentile per chiunque incontrasse, riusciva a rendere più leggero anche il compito lavorativo più gravoso.