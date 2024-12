S.A. 16:03 Tributo a Cesare Cremonini ad Alghero Una chiusura 2024 d’autore quella di “Non solo Jazz”, la rassegna ideata da Bayou Club Events e Poco Loco. Domani sera, venerdì 20 Dicembre alle ore 22.30, il palco del locale algherese di Via Gramsci, ospiterà Share The Love – Omaggio a Cesare Cremonini!



ALGHERO - “Non solo Jazz” chiude il 2024 con una serata, al Poco Loco, dedicata ad uno dei più amati cantautori italiani. La Tribute Band sarda “Share the Love”, tra le più apprezzate del panorama isolano, renderà omaggio a Cesare Cremonini. Una chiusura 2024 d’autore quella di “Non solo Jazz”, la rassegna ideata da Bayou Club Events e Poco Loco. Domani sera, venerdì 20 Dicembre alle ore 22.30, il palco del locale algherese di Via Gramsci, ospiterà Share The Love – Omaggio a Cesare Cremonini!



La Tribute Band sarda “Share the Love”, tra le più apprezzate del panorama isolano, renderà omaggio ad uno dei più amati cantautori italiani contemporanei. Alberto Bazzoni – voce, Antonello Bazzoni chitarra elettrica – voce, Marcello Perra basso – voce, Salvatore Zappareddu tastiere – voce, Gavino Ruiu chitarra acustica - voce e Domenico Bazzoni batteria – voce, proporranno al pubblico le più belle e iconiche canzoni del cantautore bolognese che a novembre è uscito con il suo ultimo album “Alaska Baby”, già ai vertici delle classifiche. Dal 2021 la band, composta da sei amici che arrivano da esperienze musicali diverse, sta portando avanti questo progetto dedicato al cantautore italiano, ripercorrendo la sua storia musicale e interpretando i suoi successi in un crescendo di musica ed emozioni che cattureranno e affascineranno il pubblico. L’appuntamento è dunque per domani sera alle 22.30 al Poco Loco di Alghero.