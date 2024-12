S.A. 17:31 La Calata degli elfi dalla Torre di Sulis E´ la prima volta nel nord Sardegna di un evento unico nel suo genere: la "Calata dei Babbi Natale e degli Elfi", già nota in altre parti d´Italia. Durante la manifestazione, gli operatori, travestiti da Babbo Natale ed elfi, si caleranno dalla Torre di Sulis regalando caramelle e sorrisi a tutti i bambini presenti



ALGHERO - Domenica 22 dicembre ci sarà ad Alghero una spettacolare discesa degli elfi dalla Torre di Sulis. L'appuntamento è a partire dalle ore 19:30 ed è organizzata dall'EdiliziAcrobatica SPA.più precisamente sulla Torre. E' la prima volta nel nord Sardegna di un evento unico nel suo genere: la "Calata dei Babbi Natale e degli Elfi", già nota in altre parti d'Italia. Durante la manifestazione, gli operatori, travestiti da Babbo Natale ed elfi, si caleranno dalla Torre di Sulis regalando caramelle e sorrisi a tutti i bambini presenti. È un momento magico pensato per le famiglie e, soprattutto, per i più piccoli, che avranno la possibilità di vivere un’esperienza indimenticabile. «Siamo entusiasti di poter regalare alla nostra città un evento così suggestivo e pieno di gioia, che speriamo possa diventare un ricordo speciale per tutti i partecipanti» spiega l'associazione. L'iniziativa ha il patrocinio e la partecipazione del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero,