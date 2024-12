S.A. 18:09 Achille Carlini presidente Confindustria Centro Nord Sardegna A Villa Mimosa l’assemblea dell’Associazione ha rinnovato i vertici. Scelti anche i tre vicepresidenti: Daniela Barsanti, Giuseppe Molinas e Agostino Ticca. Il Consiglio di presidenza sarà completato nelle prossime settimane con la nomina di un vicepresidente vicario e la condivisione delle priorità e degli obiettivi di mandato



SASSARI - Ieri sera (giovedì 19 dicembre), a Villa Mimosa, l’assemblea dei soci di Confindustria Centro Nord Sardegna ha eletto, all’unanimità dei presenti, i nuovi vertici dell’Associazione. Per il quadriennio 2024-2028 il presidente sarà Achille Carlini, socio amministratore della Ditta Alfonso Carlini di Sassari. Sarà coadiuvato da tre vicepresidenti: Daniela Barsanti (Cartiera Papiro Sarda srl di Marrubiu, in rappresentanza del territorio di Oristano), Giuseppe Molinas (Sugherificio Molinas spa di Calangianus per la Gallura) e Agostino Ticca (Dott. Mario Ticca srl, per il territorio di Sassari). Il Consiglio di presidenza sarà completato nelle prossime settimane con la nomina di un vicepresidente vicario e la condivisione delle priorità e degli obiettivi di mandato. Sono invece già stati eletti i presidenti delle Sezioni, del Gruppo Giovani Imprenditori e del Comitato Piccola Industria.



«Sono orgoglioso di rappresentare un’Associazione con una storia così importante – ha dichiarato il neopresidente Achille Carlini, che non ha nascosto l’emozione al momento della proclamazione accolta da un grande applauso dell’assemblea –. Ho ricevuto un consenso ampio. Questo mi dà la forza per lavorare in maniera determinata ma costituisce anche un’assunzione di responsabilità molto alta. Garantisco il mio massimo impegno per ridare all’Associazione il giusto ruolo che le spetta e che ha sempre avuto fin dalle sue origini». Era presente in sala il presidente di Confindustria Sardegna Maurizio de Pascale, in rappresentanza del presidente nazionale di Confindustria Emanuele Orsini. «Sono certo che la presenza, la collaborazione e l’impegno che Confindustria Centro Nord Sardegna con il nuovo presidente Carlini saprà dare alla Confindustria regionale, ma anche a tutta la società sarda, saranno fondamentali. Su temi come energia e trasporti, per esempio, non bisogna perdere tempo, la velocità è determinante. Noi garantiamo il giusto equilibrio tra mondo produttivo e chi decide a livello politico e con la rinnovata Centro Nord Sardegna arriveremo ad ottimi risultati, ne sono certo», ha dichiarato il presidente de Pascale.



Coinvolgimento, condivisione, competenze ma anche sinergie con tutti gli stakeholders del territorio sono i punti cardine della nuova governance di Confindustria Centro Nord Sardegna. «Il concetto base è quello non dell’uomo solo al comando ma del lavoro di una squadra forte e coesa che deve portare avanti le istanze del territorio – aggiunge Carlini –. E quindi massimo coinvolgimento delle Sezioni e del Consiglio generale». Nelle prossime settimane le Sezioni individueranno le priorità. A quel punto Presidenza e Consiglio generale seguendo le linee guida di mandato definiranno i dettagli degli ambiti di intervento, che saranno quattro: governance, riorganizzazione interna, rapporti con le istituzioni e le priorità che determineranno programmi e attività. Achille Carlini, 62 anni, è socio amministratore della Ditta Alfonso Carlini Snc, presidente di Confidi Sardegna dal 2016, attualmente componente del consiglio della Camera di commercio di Sassari. La Ditta Alfonso Carlini è un’azienda che nasce a Sassari nel 1892 ed è attiva da ben quattro generazioni.



Oggi è amministrata dai pronipoti del fondatore, Achille e suo cugino Giovanni, e si occupa di commercio dei prodotti petroliferi e del trasporto merci per conto terzi. Una continuità imprenditoriale quindi, ma anche familiare, rilevante anche dal punto di vista della partecipazione a Confindustria. «Mio nonno Achille, di cui io porto lo stesso nome, iscrisse la nostra Ditta all’Associazione già nel 1945 – ricorda il neopresidente di Confindustria CNS –. E non posso non richiamare il ruolo di mio nonno materno Sebastiano Pani, imprenditore conosciutissimo a Sassari e in tutta la Sardegna». Il commendator Pani negli anni ’80 è stato anche vicepresidente della Confindustria del Nord Sardegna nonché promotore della nascita del Gruppo provinciale dei Giovani imprenditori.



Confindustria Centro Nord Sardegna nasce nel 2016 a Sassari dalla fusione tra Confindustria Nord Sardegna, fondata nel 1922, la più antica organizzazione imprenditoriale della Sardegna, e Confindustria Oristano. L’Associazione attualmente conta circa 320 aziende associate. È articolata in 15 sezioni di categoria, guidate da altrettanti presidenti, eletti nelle scorse settimane. Agroindustria e Alimentare: Antonio Mancini; Cave, miniere e lavorazione minerali: Federico Fiorelli; Chimica Gomma e Plastica: Michele Zaccaro; Ecologia e Ambiente: David Mele; Industrie varie: Paolo Appeddu; Information Technology: Michele Boella; Materiali da costruzione: Umberto Nulli; Meccanica e Installazione Impianti: Angelo Monesi; Metalmeccanici Auto: Pasquale Taula; Nautica: Tiziano Cabizzosu; Terziario e Servizi alle Imprese: Sergio Salis; Trasporti: Renato Mongiu; Turismo: Paolo Pradelli. Inoltre, Gruppo Giovani Imprenditori, Alessio Cabizzosu; Comitato Piccola industria, Roberto Cesaraccio. Past president, Giuseppe Ruggiu.