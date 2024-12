S.A. 16:52 Klass Coral conclude l´anno contro Nuoro Nel campionato di Serie C si gioca la nona giornata di andata, ultimo appuntamento del 2024. La Klass Coral Alghero, reduce dalla bella vittoria con il Sant’Orsola, andrà a far visita ai Sirbones Nuoro, che condividono la seconda posizione in classifica con l’Olimpia Cagliari



ALGHERO - Dopo la vittoria con il Sant’Orsola, la Klass Coral Alghero si prepara a giocare in trasferta sul campo dei Sirbones Nuoro, l’ultima partita del 2024. Un’altra gara impegnativa per la formazione allenata da coach Fabrizio Longano. I nuoresi che dopo diversi anni ritornano a disputare un campionato Nazionale, hanno allestito una squadra esperta e ben attrezzata e attualmente e attualmente occupano la seconda posizione in classifica a quota 10 punti, in coabitazione con l’Olimpia Cagliari e dietro la capolista Sennori (16). Sono reduci dalla vittoria contro il Cus Sassari e di sicuro difenderanno il campo di casa per non far andar via punti importanti. Di particolare interesse sarà la sfida fra i due migliori marcatori del campionato, entrambi argentini (Mariani, fronte nuorese e Sahud, fronte algherese), divisi solamente da 2 punti. La Klass Coral ha ritrovato la vittoria e il sorriso insieme al suo Capitano Musso. I nero azzurri vorrebbero chiudere in positivo il 2024 e tenteranno il colpaccio sul parquet nuorese. La squadra si è preparata al meglio in settimana ed è pronta per l’ultimo appuntamento del 2024. Palla a due fissata per le 18.30 di domani.