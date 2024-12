Cor 18:45 Alghero: parcheggi a pagamento negli ospedali Nessun nuovo parcheggio ma altri oneri per gli algheresi: protesta il Psd´Az Alghero che parla di «azione illogica, dannosa e vessatoria verso coloro che, per necessità, utilizzano i parcheggi esterni agli ospedali cittadini»



ALGHERO - «Il problema delle aree di sosta nella nostra città rappresenta una criticità per la cui risoluzione nessuna amministrazione ha posto in essere azioni concrete. La città di Alghero è cresciuta in maniera disordinata tralasciando le aree destinate a servizi previste nel PRG. A causa di questo sviluppo incentrato solo sulla realizzazione di nuovi volumi, la nostra comunità si trova ad esse priva dei servizi essenziali tra cui rientrano le aree di sosta. Tutto ciò va a discapito della qualità della vita dei nostri concittadini che, soprattutto nella stagione estiva, devono vagare per la città alla ricerca di un posto ove lasciare la propria auto». Lo dice il segretario cittadino del Psd'Az, Giuliano Tavera.



«Nello scorso mese di novembre, in città, si è svolto un interessante incontro avente ad oggetto esattamente la problematica dei parcheggi, organizzato dalla neonata associazione Iniziativa Alghero. In tale occasione l’associazione ha presentato una sua proposta che prevede la creazione di cinque nuove aree parcheggi, tutte in spazi comunali, per la realizzazione di complessivi mille posti auto». L’amministrazione in carica, presente a detta iniziativa, ha, in tale occasione, comunicato che il problema dei parcheggi era una priorità alla quale si stava lavorando. In data 19.12.2024, con deliberazione della Giunta Comunale n. 380, sono state istituite n. 3 aree di sosta a pagamento nel comune di Alghero e, precisamente, quella sita ell’area esterna all’Ospedale Civile (per un totale di n. 200 posti auto), quella sita nell’area esterna all’Ospedale Marino (per un totale di n. 100 posti auto), quella sita in località Le Bombarde (per un totale di n. 100 posti auto).



«Con questo intervento, l’amministrazione comunale non ha creato nuovi parcheggi ma ha, semplicemente, trasformato parcheggi gratuiti in parcheggi a pagamento. A parer nostro, le aree esterne degli Ospedali, che vengono utilizzate principalmente dai cittadini che si recano per motivi di salute presso dette strutture, dovrebbero rimanere gratuite. La risposta dell’amministrazione in carica alla mancanza di parcheggi è oltre che illogica, dannosa e vessatoria verso coloro che, per necessità, utilizzano i parcheggi esterni agli ospedali cittadini. Riteniamo che ci siano altri modi per rimpinguare le casse cittadine» chiude Giuliano Tavera.