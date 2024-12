S.A. 8:15 «Parcheggi ospedale: scelta grave» Dopo la denuncia del Psd´Az, arriva la dura presa di posizione di Michele Pais della Lega e di Massimiliano Fadda di Prima Alghero: scelta incredibile, si fa cassa sugli algheresi



ALGHERO - La polemica sui nuovi parcheggi a pagamento nelle aree sosta degli ospedali algheresi tiene banco nelle festività natalizie. Dopo la denuncia del Psd'Az, arriva la dura presa di posizione di Michele Pais della Lega e di Massimiliano Fadda di Prima Alghero. «Una scelta davvero incredibile, che mai nessuna amministrazione precedente era arrivata anche solo a pensare. In occasione dell'ultima seduta di Consiglio comunale avevo segnalato l’esigenza di rivedere la regolamentazione della sosta a pagamento per gli Algheresi che portasse ad una riduzione drastica delle tariffe in tutta la Città per i residenti, vessati da una vera e propria tassa occulta, sbagliata e insostenibile. In quella occasione ho fortemente contestato la scelta di destinare ulteriori 400 mila euro di risorse pubbliche, confuse in una complessa variazione di bilancio, per creare nuovi parcheggi a pagamento. Se risultasse che tali risorse siano destinate per l’istituzione di aree di sosta a pagamento proprio negli ospedali, sarebbe un fatto gravissimo» tuona Pais.



E rincara la dose Fadda, collega di Opposizione: «Con questa delibera la Giunta ha anticipato i tempi, mettendo tutti davanti al fatto compiuto, con il solo scopo di fare cassa alle spalle degli utenti che, per loro natura, sono fragili e magari traumatizzati o anziani e dei dipendenti ospedalieri che ci lavorano per tante ore tutti i giorni. Non si è tenuto conto del fatto che il Pronto Soccorso si trova al Civile, anche per quelli che avrebbero bisogno di cure al Marino, per poi ritornare al Civile per la chiusura della consulenza; quindi, questo comporterebbe tre passaggi, tre parcheggi e tre pagamenti». «In definitiva - conclude Fadda - anziché creare nuovi parcheggi, si è pensato bene di cancellare quelli gratuiti, semplicemente, senza preoccuparsi delle conseguenze e delle difficoltà che questa decisione produrrebbe. In pratica la montagna ha partorito un topolino».