S.A. 13:27 Giusy Ferreri è la star del Capodanno di Nuoro Sarà proprio Giusy Ferreri la regina del capodanno in Barbagia, suo il compito di aprire la serata e di accompagnare il pubblico verso la mezzanotte. A seguire salirà sul palco DJ Matrix



NUORO - Anche Nuoro si prepara per l’ultima notte dell’anno, lo fa mettendo in calendario il concerto di Giusy Ferreri, la brava cantautrice siciliana capace di regalare un concerto indimenticabile oltre che per la voce inconfondibile, anche per il repertorio vasto e popolare. Da “Novembre” a “Volevo te”, passando per i duetti con Baby K, una lunga serie di successi internazionali capaci di coronare una carriera in continua ascesa. Sarà proprio Giusy Ferreri la star del capodanno in Barbagia, suo il compito di aprire la serata e di accompagnare il pubblico verso la mezzanotte. A seguire salirà sul palco DJ Matrix, idolo dei più giovani grazie a brani come “Ragazza Elettrica”, “La tipica ragazza italiana”. “Penso a te”, “Dimmi che mi ami “e” Io con te tu con me”. Nel corso del 2024 ha pubblicato il singolo “Coro azzurro” realizzato insieme a -Gli Autogol- con la partecipazione vocale della cantante Arisa e del rapper Ludwig. Il concerto con ingresso libero e gratuito è organizzato dalla R&G Music di Renato e Gianni Piccinnu con il contributo del comune di Nuoro.