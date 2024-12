S.A. 9:01 Chiesa di San Paolo ad Alghero: nuovo appello per riapertura A chiedere nuovamente la riapertura della chiesa di via Giovanni XXIII è il Comitato San Paolo con una lettera firmata dal portavoce Carlo Ibba



ALGHERO - «Abbiamo raccolto oltre 350 firme nel quartiere di Alghero Sud presentate alla Curia e Diocesi di Alghero al Vescovo dove si chiedeva la riapertura della chiesa di San Paolo o in subalterna la sconsacrazione e restituzione al bene pubblico della struttura come dal comitato San Paolo richiesto». Il nuovo appello arriva da Carlo Ibba, cittadino algherese e portavoce del Comitato San Paolo, costituitosi per la riapertura della chiesa in via San Giovanni XXIII, una richiesta arrivata fino a Roma attraverso una missiva spedita a Papa Francesco. «Oggi raccogliamo la disfatta e la decadenza anche strutturale di quel manufatto e dopo aver constatato la presenza di ratti gatti sporcizia in tutto il perimetro della chiesa chiediamo che venga ripristinato il decoro e la derattizzazione del luogo» conclude Ibba.