I piatti della tradizione a Borutta

S.A. 11:23



BORUTTA - Le festività natalizie sono per la Comunità di Borutta importante veicolo d’incontro e sviluppo. Grazie al supporto della Camera di Commercio per i progetti natalizi il Comune di Borutta organizza per domenica 5 gennaio alle ore 15:30 in piazza Bartoli la manifestazione “I piatti della Tradizione come strumento di Integrazione”. "Su pane Untinadu", il piatto tradizionale locale, incontra il Kurtos Kalak, dolce tipico ungherese.



Su pane untinadu verrà preparato secondo l’autentico procedimento tipico del territrio di Borutta. Il pane viene posizionato nel camino sotto lo spiedo nel quale sono posti ad arrostire pezzi di lardo e salsiccia. Il pane si scalda e s’impregna delle gocce di cottura che colano dallo spiedo e si riempie di profumi e sapori intensi. Il dolce tipico ungherese viene cotto su uno spiedo cilindrico che ruota sul fuoco ed è composto da una sottile sfoglia lievitata e zuccherata.



La degustazione dei piatti sarà accompagnata da una spiegazione e da musica dal vivo a cura del gruppo sardo Cheyenne. A colorare la piazza non mancheranno i mercatini vintage. Durante il pomeriggio sarà possibile fare visite guidate al Borgo di Borutta. Disponibili per la visita guidata: Casa Museo, Chiesa di Santa Croce, Centro Storico, Murales, Sa Domo ‘e su Pane Untinadu con fotoarchivio.