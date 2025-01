S.A. 14:18 Fausto Leali in concerto a Golfo Aranci L´appuntamento è il 5 gennaio con un concerto gratuito in piazza. In occasione della festa della Befana, il calendario di Golfo Aranci prevede spazi dedicati ai bambini con tanto di Elfi, letterine a Babbo Natale, arrivo della Befana e l’atteso spettacolo Disney Show



GOLFO ARANCI - #GolfoAranciMonAmour continua a offrire appuntamenti con ingresso libero e gratuito per i residenti e i turisti. Durante lo scorso mese di dicembre si è potuta apprezzare la presenza dei Collage, dei Trammps, del romantico concerto Natalizio a lume di candela e dei concerti pre capodanno di Famao, Fred de Palma e dj Matrix. Una serie inarrestabile di proposte che ha permesso alla cittadina sul mare di avere un costante e proficuo movimento anche economico.



Il prossimo 5 gennaio alle ore 18,00 salirà sul palco Fausto Leali, vero simbolo della musica

italiana, il cantante dalla particolare voce roca e aggressiva da tutti definito il primo soul man italiano. La sua storia artistica s’intreccia perfettamente con la storia della musica italiana nel mondo; è stato il primo a portare la canzone hippy al Festival di San Remo, interprete di canzoni e duetti iconici, protagonista indiscusso di festival, internazionali, televisione, teatro, tour e libri. Una serie ininterrotta di successi da “Angeli Negri”, “A chi”, “Deborah”, ” Io camminerò”, “Io amo”, a “Mi manchi” e “Ti lascerò”. Il concerto non deluderà le attese.



In occasione della festa della Befana, il calendario di Golfo Aranci prevede spazi dedicati ai bambini

con tanto di Elfi, letterine a Babbo Natale, arrivo della Befana e l’atteso spettacolo Disney Show,

capace di incantare grandi e piccini. La tensostruttura in Piazza Cossiga dalle ore 18,00 ospiterà il

Disney Show, lo show più originale di sempre. Sul palco le voci di Alessio e Serena Cartamantiglia,

( da quattro anni corista di Renato Zero), ballerine, professioniste e i magici personaggi

Disney. Sarà un viaggio fra i cartoni animati dagli anni ‘50 in poi, da Cenerentola a Re Leone, da

Aladino a Frozen, dalla Sirenetta a Oceania, con Minni sul palco per unire ogni storia. Un grande

musical, con effetti speciali e luci capaci di incantare i bambini e le famiglie con uno spazio speciale

dedicato ai più piccoli impegnati in danze divertenti con i beniamini di sempre Masha e Orso. Sul palco anche i personaggi più amati: Topolino, Paperino, Paperina, Pippo, Pluto e gli adorabili PJ Masks - Superpigiamini accompagnati da un’intraprendente Minni presentatrice!