S.A. 17:05 L´Aula trasloca a Villa Maria Pia

Via a nuovo spazio polifunzionale Procedono i lavori per l’allestimento della sala del Consiglio comunale che dovrà aprire i battenti tra circa un mese. Il sindaco Cacciotto: la previsione è di aprire l’intera struttura per una serie di utilizzi di tipo culturale, ricreativo e ambientale



ALGHERO - La casa di rappresentanza del Comune di Alghero si prepara a collocarsi nella Villa Maria Pia, il complesso monumentale storico, antica sede della Colonia Penale e azienda agraria di Cuguttu. Procedono i lavori per l’allestimento della sala del Consiglio comunale che dovrà aprire i battenti tra circa un mese, al termine degli interventi di adeguamento dopo il trasferimento degli arredi e dei banchi e impianti immagazzinati da tempo al Quarter. «Un patrimonio del Comune di Alghero, immobile bellissimo e sede adeguata e prestigiosa per l’Assemblea Civica» commenta così il sindaco Raimondo Cacciotto che stamattina ha svolto un sopralluogo insieme all’assessore al Demanio Enrico Daga.



«Oltre a sede del Consiglio – aggiunge il sindaco – la previsione è di aprire l’intera struttura per una serie di utilizzi di tipo culturale, ricreativo, ma stiamo pensando ad un utilizzo polifunzionale, al recupero delle stanze, della foresteria. E inoltre, un accordo con l’Università di Sassari e con la Società di Botanica sarda ci consentirà anche di curare il parco esterno e di realizzare finalmente l’orto botanico, punto qualificante all’origine del progetto di recupero del bene».



L’avvio delle procedure è stato deliberato dalla Giunta il 10 dicembre scorso, che ha dato il via alla serie di atti gestionali e alle misure organizzative che stanno concretizzandosi progressivamente in questi giorni. Il lavoro della struttura comunale è stato determinante, e di questo ne dà evidenza, con uno sguardo alla prospettiva, l’Assessore al Demanio Enrico Daga. «Uno sforzo importante e proficuo dei nostri uffici e della Società In House, per poter arrivare a questo risultato in tempi così rapidi – specifica l’assessore – l’idea è quella di offrire alla città uno spazio polivalente e soprattutto di collegarsi alla cittadella sportiva di Maria Pia e all’area del Calich, presidio ambientale importantissimo del Parco di Porto Conte. Il complesso sarà parte fondamentale di una visione che lo porterà a diventare ulteriore centro della vita sociale, sportiva, aggregativa, espositiva a disposizione della comunità».



Nella foto: l'assessore Daga e il sindaco Cacciotto