6 Gennaio: la Befana scende dalla Torre di Sulis

ALGHERO - Lunedì 6 gennaio in occasione dei festeggiamenti riguardanti l'Epifania per il 19° anno consecutivo ci sarà la spettacolare discesa della Befana dei vigili del fuoco di Alghero. Tutto patrocinato da fondazione Alghero, Comune di Alghero e diretto dalla Piccola Compagnia. Dalle ore 16,00 ci sarà la chiusura del traffico dal semaforo di Via XX Settembre angolo Via Sassari e dai Via Kennedy angolo Via Carducci. La manifestazione avrà inizio alle ore 16,30 con la distribuzione dei biglietti, lo spettacolo dei bambini e poi tutti con lo sguardo all'insù. Durante la giornata la Befana Rina sin dal mattino animerà le vie della città distribuendo caramelle gentilmente concesse da Bar Veneto, Bahia beach club, BirrAlguer, Cafè del Principe, Alghero Calcio e Cohiba.