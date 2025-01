Cor 16:16 Innovazione turistica: tavoli a Sassari, Olbia, Oristano, Nuoro Giovedì 9 gennaio da Sassari partiranno una serie di incontri legati all´innovazione del settore turistico, all´interno del progetto Percorsi d’Innovazione/Tourism Innovation Lab, iniziativa promossa e coordinata dall’Università di Sassari nell’ambito del progetto e.INS Spoke 2



SASSARI - La Sardegna come laboratorio dell’innovazione turistica: a partire da gennaio 2025 l’isola ospiterà una nuova serie di incontri del progetto Percorsi d’Innovazione/Tourism Innovation Lab, iniziativa promossa e coordinata dall’Università di Sassari nell’ambito del progetto e.INS Spoke 2.

Il progetto punta a descrivere opportunità e bandi a disposizione di imprese e innovatori, con l’obiettivo di trasformare il settore turistico e valorizzare le ricchezze culturali e naturali dell’isola.

Gli appuntamenti si terranno in quattro città della Sardegna: Sassari (giovedì 9 gennaio dalle 11-30, DUMAS Uniss, Via Roma 151), Olbia (16 gennaio), Nuoro (23 gennaio) e Oristano (30 gennaio).



Ogni evento sarà un’occasione per discutere di temi fondamentali per l’innovazione turistica, come i bandi recentemente pubblicati per supportare progetti di PMI e start-up, la promozione di collaborazioni operative per il trasferimento tecnologico e la valorizzazione del territorio. Saranno presentati piani formativi pensati per rafforzare le competenze degli operatori locali e programmi di sperimentazione che vedranno il coinvolgimento diretto di aziende ed enti locali nelle ricerche dello Spoke 2, con l’intento di generare innovazioni concrete e durature.



Particolare rilevanza sarà data alla descrizione dei nuovi Bandi a cascata per aiuti alle PMI e alle startup dei settori turismo e beni culturali per lo sviluppo di progetti d’innovazione, pubblicati a dicembre scorso e in scadenza al 28 febbraio 2025. Percorsi d’Innovazione/Tourism Innovation Lab si inserisce all’interno dell’ecosistema e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia Spoke 2, una misura finanziata dal PNRR che mira a promuovere la crescita economica della regione. Coordinato dall’Università di Sassari, il programma rappresenta una straordinaria opportunità per creare sinergie tra piccole e medie imprese, start-up, enti locali, associazioni di categoria e comunità.



Gli incontri di gennaio saranno un momento di confronto e ispirazione per generare cambiamenti concreti sul territorio. L’iniziativa vuole promuovere una visione del futuro del turismo in Sardegna che metta al centro la valorizzazione del patrimonio locale attraverso digitale, innovazione e formazione. Il primo appuntamento è previsto a Sassari, presso DUMAS Uniss, Via Roma 151, a partire dalle 11.30. La partecipazione è libera e gratuita: gli organizzatori invitano tutti gli interessati a partecipare per cogliere nuove opportunità di crescita.