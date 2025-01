S.A. 8:28 Tennis Club Alghero: i vincitori degli Assoluti Nella finale maschile, Caminiti, accreditato della prima testa di serie, ha approfittato del ritiro del numero 2 del seeding, Marras, sul risultato di un set pari. Nel femminile, Boni ha superato 7-6, 1-6, 6-1 in finale Claudia Bardino, testa di serie numero 1



ALGHERO - Luca Caminiti e Ornella Boni si sono aggiudicati l'edizione 2024 dei Campionati Assoluti riservati ai soci del Tc Alghero. Nella finale maschile, Caminiti, accreditato della prima testa di serie, ha approfittato del ritiro del numero 2 del seeding, Marras, sul risultato di un set pari (tie break vinto da quest'ultimo e secondo parziale conquistato per 6-4 dal favorito della vigilia. In semifinale, Caminiti ha regolato 6-0, 6-2 Toni Castigliego, mentre Marras ha rimontato Davide Piras 6-7, 6-2, 6-2. Nel femminile, Boni ha superato 7-6, 1-6, 6-1 in finale Claudia Bardino, testa di serie numero 1.

In semifinale, Bardino ha regolato 6-3, 6-0 Ilaria Sanna, ,mentre Ornella Boni ha eliminato la numero 2 del seeding Francesca Carboni 7-6, 4-6, 6-1. I nuovi campioni di doppio sono, Luca Caminiti e Daniele Simbula (nel maschile), Anna Cherchi e Silvia Tilloca (nel femminile), Michele Piras e Francesca Carboni (nel misto).



Nella foto: Niccolò e Stefano Serra (finalisti doppio), Luca Caminiti e Daniele Simbula (vincitori)